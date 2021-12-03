Важливо розуміти й те, що прогнози, які рекомендують готуватися до падіння ринку нерухомості, – не більше ніж паніка, яка не має нічого спільного з реальними показниками. Осінь 2021-го року була достатньо стабільною.

Читайте Справедливість перемогла, – девелопер прокоментував зміни в "ресурсному" законопроєкті 5600

Чому впав попит на житло

Інвестори вичікують початку нового року

Покупці досі є, хоч їх активність дещо знизилася, якщо порівнювати із першої половиною року, коли в Україні активно зростав інвестиційний попит. Нині на його падіння вплинуло кілька чинників:

частина інвесторів вклалася у будівництво й тепер очікує його завершення, щоб реалізувати лот.

складна ситуація в енергетичному секторі та геополітиці значно вплинула на зростання спекулятивного попиту. Через це деякі ж інвестори зайняли вичікувальну позицію і вирішили почекати з покупкою житла.

Разом з тим, що інвестиційний попит знизився, вже до середини листопада продажі в сегменті комфорт+ та бізнес-класі, за даними компаній, вирівнялися. У порівнянні із весною 2020 року, просідання не було критичним. Купують сьогодні переважно для себе з метою розв'язати житлове питання,

– додала Берещак.

Відірваний від реальності "квадрат"

З липня 2021 року на первинному ринку житла спостерігалося плавне зниження купівельної активності, пов'язане з досить активним подорожчанням "квадрату", яке "відірвалося" від реальних можливостей потенційних покупців. Крім того, до цього моменту було практично повністю реалізовано існуючий платоспроможний попит.

Чисельність громадян, яка має можливість вкласти кошти на первинний ринок, досить обмежена. І зараз практично відсутні джерела зростання потенційних покупців. Так, наприклад, розвиток іпотечних програм не призвело до очікуваного ефекту.

"Кількість угод за допомогою іпотеки за останній рік, у порівнянні з 2020-м, і на первинному, і на вторинному ринках збільшилася незначно – сумарно на 2 – 3%. Щоб говорити про ефективність іпотеки, необхідно, щоб кількість житла, що купується за допомогою цього механізму становило щонайменше 20% від загальної кількості угод", – зазначив у розмові з UBR.ua президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України (АСНУ) Юрій Піта.

Ріст ціни на будматеріали: чого очікувати далі

Що стосується цін, то вони продовжували зростати восени, хоч і менш стрімко, ніж протягом перших двох кварталів. Варто розуміти, що в цей період стався стрибок цін на будівельні матеріали.

"Собівартість будівництва, за найскромнішими оцінками, зросла на 30 – 40% з початку року, що закономірно позначилося на вартості квадратного метра. Другим фактором уповільнення зростання цін стало зниження купівельної активності у вересні – жовтні", – наголосила Вікторія Берещак.

З вересня до грудня середня вартість квадрата на первинному ринку виросла на 7% у гривні.

Ближче до кінця осені ціни на первинному ринку житла були остаточно сформовані з урахуванням майбутнього періоду затишшя. Тобто можна говорити про те, що до березня 2022 вартість "квадрату" буде досить стабільна,

– прогнозує Юрія Піта.

З другої половини жовтня до середини листопада було сформовано ціни на найближчі 2 – 3 місяці. І, мабуть, каже Михайло Підвисоцький, стабільність цін у ці місяці стане добрим сигналом для покупців.

До теми Яка пора року найвдаліша для покупки квартири: поради, які допоможуть зекономити

Коли відновиться попит

"Думаю, що інвестиції в нерухомість відновляться вже на початку нового року (у другій половині зими) після тимчасового затишшя і сезонного фактора, тому що відсутність фондового ринку в країні та ставки за депозитами, що знижуються, вигідно відтіняють привабливість "бетонного золота"", – зауважила експерт ринку нерухомості Вікторія Берещак.

Тож, попри сьогоднішнє затишшя, вже з другої половини зими варто очікувати на активізацію покупців.