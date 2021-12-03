Важно понимать и то, что прогнозы, которые рекомендуют готовиться к падению рынка недвижимости, – не более чем паника, не имеющая ничего общего с реальными показателями. Осень 2021 года была достаточно стабильной.

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Почему упал спрос на жилье

Инвесторы выжидают начала нового года

Покупатели все еще есть, хотя их активность несколько снизилась, если сравнивать с первой половиной года, когда в Украине активно рос инвестиционный спрос. Сейчас на его падение повлияло несколько факторов:

часть инвесторов уложилась в строительство и теперь ожидает его завершения, чтобы реализовать лот.

сложная ситуация в энергетическом секторе и геополитике оказала значительное влияние на рост спекулятивного спроса. Поэтому некоторые же инвесторы заняли выжидательную позицию и решили подождать с покупкой жилья.

Вместе с тем, что инвестиционный спрос снизился, уже к середине ноября продажи в сегменте комфорт+ и бизнес-классе, по данным компаний, выровнялись. По сравнению с весной 2020 года проседание не было критическим.

Покупают сегодня преимущественно для себя с целью решить жилищный вопрос,

– добавила Берещак.

Оторванный от реальности "квадрат"

С июля 2021 года на первичном рынке жилья наблюдалось плавное снижение покупательной активности, связанное с достаточно активным подорожанием "квадрата", которое "оторвалось" от реальных возможностей потенциальных покупателей. Кроме того, к настоящему моменту был практически полностью реализован существующий платежеспособный спрос.

Численность людей, имеющая возможность вложить средства на первичный рынок, довольно ограничена. И сейчас практически отсутствуют источники роста потенциальных покупателей. Так, например, развитие ипотечных программ не привело к ожидаемому эффекту.

"Количество сделок с помощью ипотеки за последний год, по сравнению с 2020-м, и на первичном, и на вторичном рынках увеличилось незначительно – суммарно на 2 – 3%. Чтобы говорить об эффективности ипотеки, необходимо, чтобы количество покупаемого жилья за посредством этого механизма составляло по меньшей мере 20% от общего количества сделок", – отметил в разговоре с UBR.ua президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторам) Украины (АСНУ) Юрий Пита.

Рост цены на стройматериалы: чего ждать дальше

Что касается цен, то они продолжали расти осенью, хоть и менее стремительно, чем в течение первых двух кварталов. Следует понимать, что в этот период произошел скачок цен на строительные материалы.

"Себестоимость строительства, по самым скромным оценкам, выросла на 30 – 40% с начала года, что закономерно сказалось на стоимости квадратного метра. Вторым фактором замедления роста цен стало снижение покупательной активности в сентябре – октябре", – подчеркнула Виктория Берещак.

С сентября по декабрь средняя стоимость квадрата на первичном рынке выросла на 7% в гривне.

Ближе к концу осени цены на первичном рынке жилья были окончательно сформированы с учетом предстоящего периода затишья. То есть можно говорить о том, что к марту 2022 года стоимость "квадрата" будет достаточно стабильна,

– прогнозирует Юрия Пита.

Со второй половины октября по середину ноября были сформированы цены на ближайшие 2 – 3 месяца. И, по-видимому, говорит Михаил Пидвысоцкий, стабильность цен в эти месяцы станет хорошим сигналом для покупателей.

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Когда восстановится спрос

"Думаю, что инвестиции в недвижимость возобновятся уже в начале нового года (во второй половине зимы) после временного затишья и сезонного фактора, потому что отсутствие фондового рынка в стране и снижающиеся ставки по депозитам выгодно оттеняют привлекательность "бетонного золота"", – отметила эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак.

Поэтому, несмотря на сегодняшнее затишье, уже со второй половины зимы стоит ожидать активизацию покупателей.