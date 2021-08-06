Звезда получила за дом 11,8 миллиона долларов (318 миллионов гривен). Как он выглядит – смотрите далее.
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Что известно о доме
Владелицей элитной недвижимости в Малибу Памела Андерсон стала в 2000 году. Дом она купила за 1,8 миллиона долларов (около 10 миллионов гривен по курсу на то время). Актриса заявляла, что потратила 8 миллионов долларов и 10 лет, чтобы сделать свое жилище идеальным.
Памела Андерсон обустроила дом на свой вкус / Фото realtor
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Что досталось новому владельцу
В особняке есть 4 спальни, 4 ванных комнаты, просторная светлая кухня и сауна. На крыше объекта расположена терраса, где можно поваляться на лежаках, воспользоваться спа и поплавать в бассейне. Также есть камин для уютных вечеров. К дому примыкает собственный частный песчаный пляж с выходом к океану.
Как выглядит бывший дом Памелы Андерсон / Фото Realtor.com: