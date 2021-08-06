Звезда получила за дом 11,8 миллиона долларов (318 миллионов гривен). Как он выглядит – смотрите далее.

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Что известно о доме

Владелицей элитной недвижимости в Малибу Памела Андерсон стала в 2000 году. Дом она купила за 1,8 миллиона долларов (около 10 миллионов гривен по курсу на то время). Актриса заявляла, что потратила 8 миллионов долларов и 10 лет, чтобы сделать свое жилище идеальным.

На продажу звезда выставила объект весной 2021 года. Она хотела получить за дом 14,9 миллиона долларов (401,5 миллиона гривен).

Памела Андерсон обустроила дом на свой вкус / Фото realtor

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Что досталось новому владельцу

В особняке есть 4 спальни, 4 ванных комнаты, просторная светлая кухня и сауна. На крыше объекта расположена терраса, где можно поваляться на лежаках, воспользоваться спа и поплавать в бассейне. Также есть камин для уютных вечеров. К дому примыкает собственный частный песчаный пляж с выходом к океану.

Памела Андерсон в 2021 году вышла замуж за своего охранника. Супруги приняли решение жить на острове Ванкувер в Канаде. Там у звезды есть коттедж, который достался ей в наследство от бабушки.

Как выглядит бывший дом Памелы Андерсон / Фото Realtor.com: