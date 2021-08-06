Памела Андерсон продала будинок за 12 мільйонів доларів: фото розкішного об'єкта

Актриса Памела Андерсон продала свій шикарний особняк у Малібу (штат Каліфорнія, США). Він був у її власності понад 20 років.

Зірка отримала за будинок 11,8 мільйона доларів (318 мільйонів гривень). Як він виглядає – дивіться далі.

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Що відомо про будинок

Власницею елітної нерухомості в Малібу Памела Андерсон стала у 2000 році. Будинок вона купила за 1,8 мільйона доларів (близько 10 мільйонів гривень за курсом на той час). Актриса заявляла, що витратила 8 мільйонів доларів і 10 років, щоб зробити своє житло ідеальним.

На продаж зірка виставила об'єкт навесні 2021 року. Вона хотіла отримати за будинок(401,5 мільйона гривень).

Памела Андерсон облаштувала будинок на свій смак / Фото realtor

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Що дісталося новому власникові

В особняку є 4 спальні, 4 ванні кімнати, простора світла кухня і сауна. На даху об'єкта розташована тераса, де можна повалятися на лежаках, скористатися спа й поплавати у басейні. Також є камін для затишних вечорів. До будинку прилягає власний приватний піщаний пляж з виходом до океану.

Памела Андерсон у 2021 році вийшла заміж за свого охоронця. Подружжя вирішило жити на острові Ванкувер у Канаді. Там у зірки є котедж, який дістався їй у спадок від бабусі.

Як виглядає колишній будинок Памели Андерсон​ / Фото Realtor.com: