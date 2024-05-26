Стіни, обшиті панелями, залишаються трендом цього року: так чи ні
Джерело:Homes & Gardens
Панелі часто використовують для акценту на одній чи кількох стінах або ж у певній зоні. Через те в багатьох виникає питання, а чи актуальним є таке дизайнерське рішення.
Світ дизайну наповнений різними ідеями та стилями облицювання стін, але обробка панелями, мабуть, лідирує. Провідні дизайнери розповіли, чи використовують вони цей метод, і чи не варто часом залишити його в минулому.
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Що треба знати про актуальність стін із панелями
Стінові панелі бувають різних стилів: деякі з них були актуальні певний час, а деякі в тренді дуже давно. Оскільки тенденції постійно змінюються, і з'являється щось нове, постає питання, чи варто зараз облицьовувати стіни панелями.
Облицювання стін залишається в тренді, і так буде завжди. Традиційні стінові панелі – це фантастичний спосіб додати у свій дім позачасовий елемент,
– кажуть дизайнерки із Сан-Дієго.
Стиль панелей, який ви виберете, частково визначить, наскільки трендовим буде ваш інтер'єр. Щось ультрасучасне та модне швидко застаріє, але більш класичний дизайн залишиться актуальним надовго.
Нашим улюбленим видом є вагонка, оскільки вона надає класичного вигляду. Ми також любимо стиль бісерної дошки, який часто повертається в тренди,
– додали експертки.
Є лише кілька видів панелей, яких треба уникати. Зокрема, мовиться про геометричні вугільно-сірого та чорного кольорів, а також деякі рейкові.