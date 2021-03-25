Панно в інтер'єрі: що потрібно врахувати при виборі

Панно – елемент декору, за допомогою якого можна змінити інтер'єру. Картини здатні зробити приміщення унікальним і створити особливий настрій.

Як правильно підібрати панно для кватири і вдома, розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Морозова.

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На сьогодні, найпопулярніший стиль інтер'єру – сучасний мінімалізм. У ньому все зручно, естетично і не перевантажено, цінується світло і простір. Все це диктує свої умови щодо вибору декору в інтер'єр,

– зазначила Морозова.

Функції панно в інтер'єрі

Вона додала, що існує таке поняття як "інтер'єрна картина". Найчастіше, це – "абстракція, яка викликає певні емоції, але не перевантажує мозок людини деталями".

Дизайнерка пояснила, що це предмет, на який приємно поглянути мигцем, який доповнює інтер'єр і задає потрібний настрій у кімнаті.

Панно зробить інтер'єр унікальним / Фото rerooms

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Не дуже хочеться занурюватися думками про "Останній день Помпеї", коли ти прийшов з роботи, чи не так? Хоча ми дуже поважаємо традиційний живопис! Величезний плюс картин у декоруванні – те, що їх в будь-який момент можна замінити і освіжити інтер'єр новою композицією,

– додала Вікторія Морозова.

При виборі панно, враховуйте колірну гамму приміщення / Фото vremont-e

Вона порекомендувала вибирати картину для дому, враховуючи колірну гамму інтер'єру. У такому випадку панно дозволить підкреслити індивідуальність і настрій.

Картина повинна відповідати стилю житла / Фото dekormyhome

Варіанти використання панно в інтер'єрі дивіться на фото нижче​: