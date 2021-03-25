Панно – элемент декора, с помощью которого можно изменить интерьера. Картины способны сделать помещение уникальным и придать ему особое настроение.

Как правильно подобрать панно для кватиры и дома, рассказала дизайнер интерьера Виктория Морозова.

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На сегодня, самый популярный стиль интерьера – современный минимализм. В нем все удобно, эстетично и не перегружено, ценится свет и пространство. Все это диктует свои условия по выбору декора в интерьер,

– отметила Морозова.

Функции панно в интерьере

Она добавила, что существует такое понятие как "интерьерная картина". Чаще всего, это – "абстракция, которая вызывает определенные эмоции, но не перегружает мозг человека деталями".

Дизайнер пояснила, что это предмет, на который приятно взглянуть мельком, который дополняет интерьер и задает нужное настроение в комнате.

Панно сделает интерьер уникальным / Фото rerooms

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Не особо хочется погружаться мыслями о "Последнем дне Помпеи", когда ты пришел с работы, не правда ли? Хотя мы очень уважаем традиционную живопись! Огромный плюс картин в декорирование – то, что их в любой момент можно заменить и освежить интерьер новой композицией,

– добавила Виктория Морозова.

При выборе панно, учитывайте цветовую гамму помещения / Фото vremont-e

Она порекомендовала выбирать картину для дома, учитывая цветовую гамму интерьера. В таком случае панно позволит подчеркнуть индивидуальность и настроение.

Картина должна соответствовать стилю жилья / Фото dekormyhome

Варианты использования панно в интерьере смотрите на фото ниже: