Підвісне крісло останніми роками стало частим елементом в інтер'єрі. Воно не тільки надає особливий настрій, але і дозволяє розслабитися після трудового дня.

Як закріпити підвісне крісло, щоб це було надійно, розповіла дизайнерка інтер'єру Alexandra Crystal.

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Перш ніж вибирати підвісне крісло, потрібно визначити, яке у вас стельове перекриття. Тільки від міцності стелі залежить чи буде крісло добре триматися,

– зазначила Alexandra Crystal.

Нюанси кріплення підвісного крісла

Стеля у старих будинках (хрущовки)

Чи буде крісло добре триматися, залежить тільки від міцності стелі. Якщо говорити про будинки старої споруди, краще не ризикувати і купувати крісло-кокон на стійці-опорі.

Крісло на стійці – варіант для тих, хто не впевнений у міцності стелі / Фото design-homes

Стеля з пустотілих бетонних плит

При будівництві більшості багатоповерхових будинків використовують пустотні блоки. Основна проблема з ними при монтажі підвісних меблів – не потрапити в порожній відсік. Стінки відсіків тонкі, тому їх товщини недостатньо для надійної фіксації гака. Просвердлити отвір між пустотами можна, але спроб може бути багато, а з кожною наступною діркою у стелі міцність плити зменшується,

– розповіла Alexandra Crystal.

За її словами, рішенням у подібній ситуації є хімічний анкер – розчин, яким заповнюють отвір перед тим, як вкрутити гак.

Підвісне крісло стильно виглядає і надає особливу атмосферу / Фото design-homes

Розчин застигає і надійно фіксує анкер у стелі. Таким чином можна забезпечити собі безпеку при використанні підвісного крісла.

Модель крісла вибирайте під свій інтер'єр / Фото design-homes

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Підвісна стеля

Якщо у вас вдома натяжна/модульна/гіпсокартонна/підвісна стеля – кріпити до неї підвісні меблі не можна. Це пов'язано з тим, що подібні конструкції не розраховані на великі навантаження.

Підвісне крісло необхідно кріпити до базової стелі / Фото design-homes

Для початку потрібно зробити отвір у обшивці і тільки після цього підвісити крісло до базової стелі. Добре, якщо ви задумаєтеся про підвісне крісло перед установкою підвісної стелі,

– пояснила дизайнерка інтер'єру.