Синій колір в інтер'єрі: особливості, плюси та мінуси
Колір відіграє важливе значення в інтер'єрі. Він впливає не лише на сприйняття та вигляд кімнати, але і на настрій мешканців.
Джерело:Інстаграм Наталі Руснак
Які особливості має синій колір в інтер'єрі, та як його правильно використовувати, розповіла дизайнерка інтер'єру Наталя Руснак.
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Синій в інтер'єрі: що потрібно знати
- Синій колір можна використати як монохром. За словами дизайнерки інтер'єру, це завжди буде WOW-ефект. Однак варто враховувати, що синій колір має сильний психологічний вплив.
Коли ви обираєте синій у великій кількості, рекомендую вивчити психологію даного кольору та його вплив на вас,
– порекомендувала Руснак.
- Синім кольором можна оформити акцентну стіну. Дизайнерка інтер'єру наголосила, що синій є глибоким і насиченим, тому на нього завжди звертатимуть увагу.
- Синій дозволяє вирівняти стіни у приміщенні, якщо вони мають нерівності чи дефекти.
Синій колір має багато переваг / Фото pinterest
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Найбільш вдалим і цікавим використанням синього є підбір чотирьох відтінків, котрі пропорційно розподілені по всьому інтер'єру. Це мають бути насичені відтінки, які підкреслюють один одного,
– зазначила Наталя Руснак.
- Синій може стати гарним варіантом для декору та текстилю.
- Різні відтінки синього прикрасять будь-яке приміщення. Для цього потрібно обрати 3 кольори, які близькі між собою, та комбінувати їх. Це дозволить створити відчуття різних кольорів, але по суті це буде одна гама.
Синій колір може бути як основним, так і акцентним / Фото legko
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