Панорамные окна в интерьере: преимущества, недостатки и нюансы
Панорамные окна в последние годы довольно часто встречаются в новостройках. У этого решения есть и сторонники, и противники.
Источник:Инстаграм Виктории Морозовой
Какие преимущества и недостатки есть у панорамных окон в квартирах – рассказала дизайнер интерьера Виктория Морозова.
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Большие окна в квартире / доме – это пространство и комфорт, свет и легкость. Это возможность быть ближе к природе, городу, находясь в теплом и уютном месте. С высоты открывается красивый вид в любое время дня. Не говоря уже о том, что с окнами в пол вы можете забыть об искусственном освещении до заката,
– отметила Морозова.
Плюсы панорамных окон
- Пространство кажется больше благодаря солнечному свету.
- Возникает иллюзия открытого воздуха и участия в оживленной жизни города, хотя человек находится в теплой и уютной комнате.
- Дизайн интерьера смотрится современно и стильно.
- Прекрасный обзор из окна.
- Респектабельный внешний вид;
- Большой выбор остекления и материалов и видов открывания – раздвижное, складное или распашное.
Панорамные окна – это красиво, стильно и светло / Фото 7lestnic
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Недостатки панорамных окон
- Необходимость предусмотреть варианты создания приватности.
- Дополнительные траты на доставку, подъем и монтаж окон.
- Требует применения безопасного стекла и противовзломной фурнитуры.
У панорамных окон есть и недостатки / Фото 7lestnic
Теплопроводимость окон и, следовательно, потеря тепла в помещении и увеличение затрат на отопление. Также важно продумать, какие радиаторы будут красоваться у панорамных окон, - напольные хоть и низкие, но все равно загораживают часть окна, поэтому можно рассмотреть варианты: вертикальных радиаторов рядом на стене, или внутрипольных конвекторов,
– подчеркнула Виктория Морозова.
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