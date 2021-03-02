Панорамные окна в последние годы довольно часто встречаются в новостройках. У этого решения есть и сторонники, и противники.

Какие преимущества и недостатки есть у панорамных окон в квартирах – рассказала дизайнер интерьера Виктория Морозова.

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Большие окна в квартире / доме – это пространство и комфорт, свет и легкость. Это возможность быть ближе к природе, городу, находясь в теплом и уютном месте. С высоты открывается красивый вид в любое время дня. Не говоря уже о том, что с окнами в пол вы можете забыть об искусственном освещении до заката,

– отметила Морозова.

Плюсы панорамных окон

Пространство кажется больше благодаря солнечному свету.

Возникает иллюзия открытого воздуха и участия в оживленной жизни города, хотя человек находится в теплой и уютной комнате.

Дизайн интерьера смотрится современно и стильно.

Прекрасный обзор из окна.

Респектабельный внешний вид;

Большой выбор остекления и материалов и видов открывания – раздвижное, складное или распашное.

Панорамные окна – это красиво, стильно и светло / Фото 7lestnic

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Недостатки панорамных окон

Необходимость предусмотреть варианты создания приватности.

Дополнительные траты на доставку, подъем и монтаж окон.

Требует применения безопасного стекла и противовзломной фурнитуры.

У панорамных окон есть и недостатки / Фото 7lestnic

Теплопроводимость окон и, следовательно, потеря тепла в помещении и увеличение затрат на отопление. Также важно продумать, какие радиаторы будут красоваться у панорамных окон, - напольные хоть и низкие, но все равно загораживают часть окна, поэтому можно рассмотреть варианты: вертикальных радиаторов рядом на стене, или внутрипольных конвекторов,

– подчеркнула Виктория Морозова.