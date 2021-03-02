Панорамні вікна в інтер'єрі: переваги, недоліки та нюанси

Джерело:Інстаграм Вікторії Морозової
Панорамні вікна останніми роками досить часто зустрічаються в новобудовах. У цього рішення є і прихильники, і противники.
Які переваги і недоліки є у панорамних вікон у квартирах – розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Морозова.
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Великі вікна у квартирі / будинку – це простір і комфорт, світло і легкість. Це можливість бути ближче до природи, міста, перебуваючи в теплому і затишному місці. З висоти відкривається гарний вид у будь-який час доби. Не кажучи вже про те, що з вікнами до підлоги ви можете забути про штучне освітлення до заходу,
– зазначила Морозова.
Панорамні вікна – це красиво, стильно і світло / Фото 7lestnic
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У панорамних вікон є і недоліки / Фото 7lestnic
Теплопровідність вікон і, отже, втрата тепла у приміщенні і збільшення витрат на опалення. Також важливо продумати, які радіатори будуть красуватися біля панорамних вікон, – підлогові хоч і низькі, але все одно загороджують частину вікна, тому можна розглянути варіанти: вертикальних радіаторів поруч на стіні, або конвекторів у підлозі,
– наголосила Вікторія Морозова.