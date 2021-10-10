Далее, в течение считанных годов, она изменила мир архитектуры навсегда. Здесь можно было бы добавить, что никогда не поздно. Но кажется, что духу девушки-математика, которая когда-то уехала из родного Багдада учиться архитектуре в Лондон, ближе другая фраза: мечтайте большими мечтами.
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В каких местах следует искать здания от Zaha Hadid Architects
Библиотека Венского экономического университета
Посещая Вену, следует воочию посмотреть на библиотеку Венского экономического университета, построенную Zaha Hadid Architects. Здание находится на территории грубого в своей сверхсовременной красоте кампусе университета. Но даже среди этой визуальной роскоши, библиотека выделяется, как космический корабль, припаркованный среди университетского городка.
Библиотека Венского экономического университета / Фото zaha-hadid
Библиотека Венского экономического университета / Фото zaha-hadid
Администрация порта Антверпена
Новая футуристическая часть которого была надстроена прямо над старой историческим зданием. Благодаря "неправильной" геометрии нового здания, его форма выглядит по-разному с разных сторон.
Администрация порта Антверпена / Фото zaha-hadid
Администрация порта Антверпена / Фото zaha-hadid
Центр Гейдара Алиева в Баку
Центр Гейдара Алиева в Баку / Фото zaha-hadid
Культурный центр расположенный в Азербайджане – один из основных проектов Захи, который сочетает архитектурную и символическую составляющие.
Башня инноваций в Гонконге
Башня инноваций в Гонконге / Фото zaha-hadid
Новый учебный корпус Гонконгского политехнического университета будет вмещать школу дизайна, музей китайского и зарубежного дизайна, а также открытый для широкой публики выставочный зал, где будут выставляться работы студентов и преподавателей.