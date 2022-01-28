Це було офісне приміщення у житловому комплексі, яке майже 2 роки простоювало без власників. Стан кімнат був відповідним – не було підлогового покриття, "голими" були й стіни.

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З усім тим, приміщення видалося привабливим за площею та плануванням. Сім'я отримала 3 ізольовані спальні, ванну кімнату, вбиральню та відкриту кухню-їдальню.

Пара перетворила офісне приміщення на оселю своєї мрії / Фото Metro

Одразу після підписання угоди, пара почала реконструкцію, взявши на себе більшу частину робіт. Вони розповідають, що це було складно через карантин та вагітність Холлі.

Приміщення до ремонту / Фото інстаграм @holly_homestyle

Спершу подружжя завершило облаштування другого поверху. Так у них з'явився власний простір та один санвузол. Ще 6 місяців пішло на створення кухні-їдальні. Впродовж цього часу сім'ї доводилося мити посуд у ванній та готувати їжу у мікрохвильовій печі, розташованій у спальні.

Квартира після ремонту / Фото інстаграм @holly_homestyle

Впродовж ремонту, пара зважала на оригінальні деталі будівлі 1930-х років. Їм вдалося відреставрувати камін у вітальні, оригінальні вітражні вхідні двері, плитку у передпокої, перила сходів, міжкімнатні двері та плінтуси. Все це Холлі та Майк доповнили сучасними меблями та необхідною технікою.

Загалом вони витратили на ремонт 45 тисяч фунтів стерлінгів. Усі роботи зайняли 18 місяців. При цьому вартість будинку зросла на 142 тисяч фунтів стерлінгів.