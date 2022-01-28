Это было офисное помещение в жилом комплексе, которое почти 2 года простояло без собственников. Состояние комнат было подходящим – не было напольного покрытия, "голыми" были и стены.

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Несмотря на это, помещение казалось привлекательным по площади и планировке. Семья получила 3 изолированные спальни, ванную комнату, туалет и открытую кухню-столовую.

Пара превратила офисное помещение в дом своей мечты / Фото Metro

Сразу после подписания соглашения пара начала реконструкцию, взяв на себя большую часть работ. Они рассказывают, что это было сложно из-за карантина и беременности Холли.

Помещение до ремонта / Фото установок @holly_homestyle

Сначала супруги завершили обустройство второго этажа. Так у них появилось собственное пространство и один санузел. Еще 6 месяцев ушло на создание кухни-столовой. В течение этого времени семье приходилось мыть посуду в ванной и готовить пищу в микроволновке, расположенной в спальне.

Квартира после ремонта / Фото инстаграм @holly_homestyle

На протяжении ремонта, пара учитывала оригинальные детали здания 1930-х годов. Им удалось отреставрировать камин в гостиной, оригинальную витражную входную дверь, плитку в прихожей, перила лестницы, межкомнатные двери и плинтуса. Все это Холли и Майк дополнили современной мебелью и необходимой техникой.

В общей сложности они потратили на ремонт 45 тысяч фунтов стерлингов. Все работы заняли 18 месяцев. При этом стоимость дома выросла на 142 тысячи фунтов стерлингов.