Їхній пошук почався із моніторингу аукціонів. Але в процесі пошуків увагу пари перехопила столітня водонапірна вежа, яку планували знести.

Читайте Як застрахувати себе від шахраїв: інструкція для перевірки нерухомості у Держреєстрі

Денніс відчув, що це може стати вигідною угодою та купив усю ділянку площею 400 квадратних метрів та іржавий монолітний металевий блок. На покупку пара витратила 25 тисяч фунтів стерлінгів.

Божевільна ідея переросла у повноцінний проєкт

Перетворення вежі на житловий будинок / Фото Metro

Пара разом із своїми друзями відразу загорілася ідеєю створити тут креативне житло. Однак перш ніж почати роботу, довелося пройти кілька бюрократичних процедур, щоб отримати дозвіл на будівництво. Денніс і Місія розробили моделі вежі та провели день відкритих дверей, щоб місцеві мешканці висловили побоювання та допомогли розібратися у функціоналі вежі. Цей крок пришвидшив процес й пара змогла добитися погодження відповідних документів.

Вигляд оновленої конструкції / Фото Metro

Трансформації сприяли й наявні комунікації. До вежі було підведено електрику та трубопроводи. Парі довелося лише розвести вимикачі та розетки, а також замінити деякі труби.

Інтер'єр

Вночі водонапірна вежа виглядає особливо розкішно / Фото Metro

Пара розмістила всередині дві спальні кімнати, відпочинкову зону з окремою садовою кімнатою. Сталевий резервуар перетворився на вітальню з панорамним вікном, яке забезпечує вид на 360 градусів. Спуститися внз можна по гвинтових сходах, які начеб-то стабілізують усю конструкцію.

Інтер'єр водонапірної вежі / Фото Metro

Цікаво Яка пора року найвдаліша для покупки квартири: поради, які допоможуть зекономити

На реалізацію усього проєкту знадобилося 6 років. Й тепер мрія пари височить над ячмінним полем, нагадуючи футуристичну космічну станцію.

Інтер'єр водонапірної вежі / Metro