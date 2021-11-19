Их поиск начался с мониторинга аукционов. Но в процессе поисков внимание пары перехватила столетняя водонапорная башня, которую планировали снести.

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Деннис почувствовал, что это может стать выгодной сделкой и купил весь участок площадью 400 квадратных метров и ржавый металлический монолитный блок. На покупку пара потратила 25 тысяч фунтов стерлингов.

Безумная идея переросла в полноценный проект

Превращение башни в жилой дом / Фото Metro

Пара вместе со своими друзьями сразу загорелась идеей создать здесь креативное жилье. Однако, прежде чем начать работу, пришлось пройти несколько бюрократических процедур, чтобы получить разрешение на строительство. Деннис и Миссия разработали модели башни и провели день открытых дверей, чтобы местные жители выразили опасения и помогли разобраться в функционале башни. Этот шаг ускорил процесс, и пара смогла добиться согласования соответствующих документов.

Вид обновленной конструкции / Фото Metro

Трансформации способствовали и имеющиеся коммуникации. К башне было подведено электричество и трубопроводы. Паре пришлось только развести выключатели и розетки, а также заменить некоторые трубы.

Интерьер

Ночью водонапорная башня выглядит особенно роскошно / Фото Metro

Пара разместила внутри две спальные комнаты, зону отдыха с отдельной садовой комнатой. Стальной резервуар превратился в гостиную с панорамным окном, обеспечивающим вид на 360 градусов. Спуститься вниз можно по винтовой лестнице, которая будто стабилизирует всю конструкцию.

Интерьер водонапорной башни / Фото Metro

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На реализацию всего проекта ушло 6 лет. И теперь мечта пара возвышается над ячменным полем, напоминая футуристическую космическую станцию.

Интерьер водонапорной башни​ / Фото Metro