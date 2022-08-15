Захист інвесторів від недоброчесних забудовників: як від сьогодні зміниться ринок новобудов

Парламент остаточно ухвалив законопроєкт №5091, за допомогою якого держава зможе контролювати ринок первинної нерухомості. Насамперед йдеться про низку запобіжників від шахрайства недоброчесних забудовників.

Про це у понеділок 15 серпня заявила голова політичної партії "Слуга Народу" Олена Шуляк. Розповідаємо про нові правила на ринку новобудов України.

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Парламент ухвалив законопроєкт №5091

Шуляк підкреслила, що перш ніж Україна почне широкомасштабну відбудову зруйнованого житла, ринок нерухомості повинен бути приведений до ладу. Зокрема люди, які готові інвестувати у будівництво власної оселі, мають бути гарантовано захищені від недоброчесних забудовників.

Саме тому наша команда напрацювала законопроєкт №5091, який врегулює низку застарілих проблем на будівельному ринку,

– зазначила вона.

Нардепка пояснила, що прийнятий законопроєкт вносить певні корективи на ринку новобудов. Серед нових обмежень вона зазначила, що:

відтепер забудовник не зможе продавати квартири, не маючи дозвільних документів та всіх умов для добудови об’єкта;

та всіх умов для добудови об’єкта; продаж неможливий, якщо кожна квартира у багатоквартирному будинку не зареєстрована як окремий об’єкт майнових прав , а зареєструвати її у Мін'юсті можливо тільки за наявності всієї дозвільної документації;

, а зареєструвати її у Мін'юсті можливо тільки за наявності всієї дозвільної документації; забудовник має розкривати інформацію про те, скільки квартир у будинку вже продані.

Також норми законопроєкту впроваджують ще один запобіжник від недобросовісних забудовників.

Раніше була досить поширена схема, коли нежитлові приміщення у будинку продавали у якості житла, а одну велику квартиру перетворювали на кілька маленьких й продавали у такому вигляді. Зараз, коли всі об’єкти будуть зареєстровані, ця схема стане неможливою,

– запевняє очільниця "Слуги Народу".

Шуляк розповіла, що документ встановлює чіткі правила, коли інвестор має право розірвати невигідний йому договір із забудовником. Приміром, якщо продавець без попередження змінює технічні характеристики квартири або ж більш ніж на 6 місяців порушує термін здачі будинку в експлуатацію.

Є й ще одна важлива новація: договори першого продажу мають закріплювати зобов’язання забудовника під’єднати будинок до інженерних мереж на постійній основі.

Раніше з цим були величезні проблеми, й треба нарешті убезпечити покупців нових квартир від неприємних сюрпризів у вигляді відсутності води чи світла,

– зазначила Шуляк.

Й насамкінець – забудовник має оприлюднювати детальну інформацію про об’єкт будівництва, дані про себе та кінцевих бенефіціарів. Це, на думку Шуляк, зробить ринок первинної нерухомості прозорішим та допоможе відновити довіру до будівельних компаній.