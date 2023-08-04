Помешкання площею близько 425 квадратних метрів оцінене в 6 950 000 доларів США. Воно охоплює 29-й поверх елітної багатоповерхівки The Waterview.

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Розкішний пентхаус на 29-му поверсі

У кожній кімнаті є величезні вікна, здебільшого панорамні. Тож загалом в будинку можна спостерігати за краєвидами на півночі, півдні та сході.

Агенти з нерухомості кажуть, що це найбільша перевага пентхауса. Вони вважають, що в ньому можна спостерігати за найкращими краєвидами не лише на Вашингтон, а й на весь округ Колумбія.

Неймовірні краєвиди з кожної кімнати / Фото Bright MLS

Теперішні власники придбали пентхаус, коли ще він був "порожньою білою коробкою" ще у 2008 році. На ремонт вони не пошкодували грошей.

Наприклад, кухонні шафи були виготовлені на замовлення в Англії та доставлені в США. Стіни з вікнами оснащені автоматичними шторами. Серед розкішних деталей – стіни з шовковою оббивкою та нестандартні дерев’яні панелі вздовж коридору до основного номера, розписана вручну стеля, подвійні гардеробні та ванна кімната в стилі спа-центру.