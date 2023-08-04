Дом площадью около 425 квадратных метров оценен в 6 950 000 долларов США. Оно охватывает 29-й этаж элитной многоэтажки The Waterview.

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Роскошный пентхаус на 29 этаже

В каждой комнате есть огромные окна, в основном панорамные. В общем, в доме можно наблюдать за видами на севере, юге и востоке.

Агенты по недвижимости говорят, что это самое большое преимущество пентхауса. Они считают, что в нем можно наблюдать лучшие виды не только на Вашингтон, но и на весь округ Колумбия.

Невероятные виды из каждой комнаты / Фото Bright MLS

Нынешние владельцы приобрели пентхаус, когда он был "пустой белой коробкой" еще в 2008 году. На ремонт они не пожалели денег.

Например, кухонные шкафы были изготовлены по заказу в Англии и доставлены в США. Стены с окнами оснащены автоматическими шторами. Среди роскошных деталей – стены с шелковой обивкой и нестандартные деревянные панели вдоль коридора до основного номера, расписанный потолок вручную, двойные гардеробные и ванная комната в стиле спа-центра.