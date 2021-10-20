Як повідомляє "РБК-Україна", посилаючися на Харківське обласне відділення АФНУ, найбільший попит зосереджений на будинках сучасної забудови площею 80 – 150 квадратних метрів із земельною ділянкою 5 – 10 соток.

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Популярність садиб саме такої площі викликана сучасними вимогами до енергоощадності, а також складом родини у 2 – 4 особи. Важливим для потенційних покупців є зручне і близьке до будинку розташування об’єктів інфраструктури: зупинок транспорту, шкіл, супермаркетів тощо. Також покупці зважають на кількість поверхів у будинку: частіше надають перевагу однорівневим садибам, ніж з 2 – 3 поверхами, – додав голова Харківського відділення АФНУ Андрій Правдін.

Ціновий діапазон приватних будинків під Харковом

Експерт зазначив, що зараз на ринку переважають:

Будинки вартістю 30 – 60 тисяч доларів. Загалом зафіксовано понад 30% таких пропозицій.

Загалом зафіксовано понад 30% таких пропозицій. Будинки вартістю до 30 тисяч доларів складають 22% пропозиції.

складають 22% пропозиції. Будинки від 100 – 200 тисяч доларів – 20% пропозицій.

– 20% пропозицій. Понад 16% – це будинки з цінником від 60 – 100 тисяч доларів.

Пропозиція приватних садиб вартістю від 200 – 300 тисяч доларів та понад 300 тисяч доларів складають 5% і 4% відповідно.

Частка об’єктів вартістю понад 1 мільйон доларів складає всього 0,4% від загального обсягу виставлених на продаж будинків.

Як розподілилися ціни за районами

У третьому кварталі 2021 року близько 40% об’єктів, виставлених на продаж, були частинами домоволодінь у досить великому ціновому діапазоні: від 5,5 тисяч доларів (район Лиса Гора, частина будинку із загальним подвір’ям без ремонту та зручностей) до 130 тисяч доларів (елітний район "Шатиловка", частина будинку площею 110 "квадратів" під чистове оздоблення).

Прогнози

Експерт вважає, що впродовж жовтня 2021 – квітня 2022 року ціни на приватні будинки під Харковом не зміняться. Найбільші коливання можливі лише на будинки площею від 80 до 150 "квадратів".

Через брак якісної пропозиції вартість таких об’єктів у найближчі 6 місяців може зрости в ціні в середньому на 3 – 5%. Проте на загальних цінових показниках в сегменті приватних будинків це майже не позначиться. Крім цього, варто наголосити, що навіть "дефіцитні" об’єкти мають свою межу доцільної, економічно обґрунтованої максимальної ціни, – підсумовує експерт.

Нагадаємо, що медіанна вартість квадратного метра в новобудовах передмістя Києва підросла до 19 500 гривень.