Как сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на Харьковское областное отделение АСНУ, наибольший спрос сосредоточен на домах современной застройки площадью 80 – 150 квадратных метров с земельным участком 5 – 10 соток.

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Популярность усадеб именно такой площади вызвана современными требованиями к энергосбережению, а также составом семьи в 2 – 4 человека. Важным для потенциальных покупателей является удобное и близкое к дому расположение объектов инфраструктуры: остановок транспорта, школ, супермаркетов и тому подобное. Также покупатели учитывают количество этажей в доме: чаще предпочитают одноуровневые усадьбы, – добавил глава Харьковского отделения АСНУ Андрей Правдин.

Ценовой диапазон частных домов под Харьковом

Эксперт отметил, что сейчас на рынке преобладают:

Дома стоимостью 30 – 60 тысяч долларов. В общем зафиксировано более 30% таких предложений.

В общем зафиксировано более 30% таких предложений. Дома стоимостью до 30 тысяч долларов составляют 22% предложения.

составляют 22% предложения. Дома от 100 – 200 тысяч долларов – 20% предложений.

– 20% предложений. Более 16% – это дома с ценником от 60 – 100 тысяч долларов.

Предложение частных усадеб стоимостью от 200 – 300 тысяч долларов и более 300 тысяч долларов составляют 5% и 4% соответственно.

Доля объектов стоимостью более 1 миллиона долларов составляет всего 0,4% от общего объема выставленных на продажу домов.

Как распределились цены по районам

В третьем квартале 2021 около 40% объектов, выставленных на продажу, были частями домовладений в достаточно большом ценовом диапазоне от 5500 долларов (район Лысая Гора, часть дома с общим двором без ремонта и удобств) до 130 тысяч долларов (элитный район "Шатиловка", часть дома площадью 110 "квадратов" под чистовую отделку).

Прогнозы

Эксперт считает, что в течение октября 2021 – апреля 2022 года, цены на частные дома под Харьковом не изменятся. Наибольшие колебания возможны на дома площадью от 80 до 150 "квадратов".

Из-за нехватки качественного предложения стоимость таких объектов в ближайшие 6 месяцев может вырасти в цене в среднем на 3 – 5%. Однако в общих ценовых показателях в сегменте частных домов это почти не скажется. Кроме этого, стоит отметить, что даже "дефицитные" объекты имеют свой предел целесообразной, экономически обоснованной максимальной цены, – заключает эксперт.

Напомним, что медианная стоимость квадратного метра в новостройках пригорода Киева подросла до 19 500 гривен.