Попри можливі сценарії розвитку ситуації з ескалацією військових дій на сході країни, масового продажу на ринку вторинного житла в Україні поки що не спостерігається навіть у "прифронтових регіонах". Експерти не заперечують, що у разі погіршення конфлікту, ринок взагалі може впасти в сплячку Натомість оренда – значно підніметься в ціні.

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Зібрали прогнози експертів, щоб зрозуміти, що відбувається на ринку житла.

Падіння цін не спостерігається

За словами рієлторів, попри масову паніку, жодного падіння цін заради швидкого збуту та тотальних угод з продажу квартир у Києві та прикордонних містах (з метою виведення готівки) – не спостерігається.

Січень – "мертвий" місяць, кількість угод та активність падають, а ціни цього місяця практично ніколи не змінюються. Тихо, спокійно, люди поступово виходять зі свят, починають щось планувати,

– зазначив керівник комітету з інформаційних систем та аналітики Асоціації фахівців з нерухомості України (АСНУ) Едуард Бразас.

При цьому якусь активізацію та публікацію оголошень в соцмережах за явно демпінговими цінами він пояснює не панікою серед приватних осіб, а зайвою підприємливістю рієлторів, які таким чином наробляють собі клієнтів на майбутнє.

Вивести квартиру з країни – неможливо, а гроші – питання вирішуване / Фото Unsplash

Якщо зателефонувати за таким оголошенням, то, швидше за все, об'єкт виявиться недоступним для покупки або ціна не буде відповідати зазначеній.

При цьому експерт зазначає, що торік кількість угод збільшилася на 15%. Тому деякі негативні припущення щодо ринку нерухомості сьогодні він списує на необґрунтовану паніку.

Як вплине можлива війна на ринок нерухомості

З такою думкою солідарна і експерт ринку нерухомості Вікторія Берещак, яка каже, що точкові продажі квартир через побоювання війни у ​​столиці, а також Харкові, Дніпрі, Херсоні, Миколаєві та інших містах на кордоні хоч і можуть бути, але це індивідуальна реакція низького відсотка власників.

Говорити про чітку тенденцію, вважає вона, поки що немає приводу.

Як зазначає рієлтор АН "Благовіст" Марія Філімонова, серед її клієнтів відзначається певне уповільнення у продажу та купівлі житла, оскільки покупці "не знають, чого очікувати". Найбільшу обережність до заяв ЗМІ продемонстрували:

грузини,

ізраїльтяни,

канадці.

Вони найактивніше продають київські квартири.

Такий подразник, як у випадку з можливою війною – незначний насправді, і відразу вплинути на ринок не може. Але це цілком можливо у довгостроковій перспективі: якщо, припустимо, паніка триватиме 2-3 місяці, то він відреагує через 3 – 4 місяці",

– уточнює консультант з нерухомості Іван Кудояр.

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Як поводяться продавці

Справді, деякі власники відкликали свої пропозиції про продаж. Вони вважають, що зараз ніхто їхні об'єкти гідно не оцінить, а вони хотіли б продати їх дорожче, оскільки ринок в особі великих забудовників їм каже, що ціни зростають всупереч усьому,

– уточнює фахівець. з нерухомості Михайло Артюхов.

Такі клієнти кажуть, що якщо ціни піднімуться, то вони повернуться, а якщо ні – то "вважать за краще не втрачати гроші".

Друга тенденція, яку відзначив експерт – активніший вихід у "кеш", проте це нормально для будь-якого інвестора, коли є невизначеність, оскільки вивести квартиру з країни – неможливо, а гроші – питання вирішуване.

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Проте, якихось передумов як для різкого зниження, так і для підвищення цін, переконаний фахівець – немає. А те, що деякі власники схильні до "емоційних сплесків", тому продають квартири за ціною, нижчою від ринкової – не пов'язані з економічним фактором.

Чого чекати від ринку нерухомості у найближчі місяці

Якщо політична ситуація все ж таки погіршиться і збудуться найгірші прогнози, ринок нерухомості на це відразу відреагує.

Як стверджують експерти, продажі зупиняться, а оренда – активізується. Подібний досвід вже був у 2014 році, і тоді ціни на орендоване житло піднялися в 1,5 – 2,5 раза, а на ліквідніші об'єкти – і втричі. До цього призвела міграція жителів східних регіонів до центральної частини країни.

Загалом, поганий сценарій хоч і здатний зупинити ринок, але потім він у будь-якому разі повернеться до звичного стану, а ціни можуть навіть піти вгору.

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