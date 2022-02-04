Несмотря на возможные сценарии развития ситуации с эскалацией военных действий на востоке страны, массовые продажи на рынке вторичного жилья в Украине пока не наблюдаются даже в "прифронтовых регионах". Эксперты не отрицают, что в случае ухудшения конфликта рынок вообще может упасть в спячку. А аренда – значительно поднимется в цене.

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Собрали прогнозы экспертов, чтобы понять, что происходит на рынке жилья.

Падения цен не наблюдается

По словам риелторов, несмотря на массовую панику, ни одного падения цен ради быстрого сбыта и тотальных соглашений по продаже квартир в Киеве и приграничных городах (с целью выведения наличных денег) – не наблюдается.

Январь – "мертвый" месяц, количество сделок и активность падают, а цены в этом месяце практически никогда не изменяются. Тихо, спокойно, люди постепенно выходят из праздников, начинают что-либо планировать,

– отметил руководитель комитета по информационным системам и аналитике Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Эдуард Бразас.

При этом какую-то активизацию и публикацию объявлений в соцсетях по явно демпинговым ценам он объясняет не паникой среди частных лиц, а излишней предприимчивостью риелторов, которые таким образом нарабатывают себе клиентов на будущее.



Вывести квартиру из страны – невозможно, а деньги – вопрос решаемый / Фото Unsplash

Если позвонить по такому объявлению, то, скорее всего, объект окажется недоступен для покупки или цена не будет соответствовать указанной.

При этом эксперт отмечает, что в прошлом году количество сделок увеличилось на 15%. Поэтому некоторые негативные предположения о рынке недвижимости сегодня он списывает на необоснованную панику.

Как повлияет возможная война на рынок недвижимости

С таким мнением солидарна и эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак, которая говорит, что точечные продажи квартир из-за опасений войны в столице, а также Харькове, Днепре, Херсоне, Николаеве и других городах на границе хоть и могут быть, но это индивидуальная реакция низкого процента владельцев.

Говорить о четкой тенденции, считает она, пока нет повода.

Как отмечает риелтор АН "Благовест" Мария Филимонова, среди ее клиентов отмечается определенное замедление продажи и покупки жилья, поскольку покупатели "не знают, чего ожидать". Наибольшую осторожность к заявлениям СМИ продемонстрировали:

грузины, израильтяне, канадцы.

Они наиболее активно продают киевские квартиры.

Такой раздражитель, как в случае с возможной войной, незначителен на самом деле, и сразу повлиять на рынок не может. Но это вполне возможно в долгосрочной перспективе: если, допустим, паника продлится 2 - 3 месяца, то он отреагирует через 3 – 4 месяца,

– уточняет консультант по недвижимости Иван Кудояр.

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Как ведут себя продавцы

Действительно, некоторые владельцы отозвали свои предложения о продаже. Они считают, что сейчас никто их объекты не оценит по достоинству, а они хотели бы продать их дороже, поскольку рынок в лице крупных застройщиков им говорит, что цены растут вопреки всему,

– уточняет специалист. недвижимости Михаил Артюхов.

Такие клиенты говорят, что если цены поднимутся, то они вернутся, а если нет – то "предпочитают не терять деньги".

Вторая тенденция, которую отметил эксперт – более активный выход в "кэш", однако это нормально для любого инвестора, когда есть неопределенность, поскольку вывести квартиру из страны – невозможно, а деньги – вопрос решаемый.

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Однако каких-либо предпосылок как для резкого снижения, так и для повышения цен, уверен специалист – нет. А то, что некоторые собственники склонны к "эмоциональным всплескам", поэтому продают квартиры по цене ниже рыночной – не связаны с экономическим фактором.

Чего ждать от рынка недвижимости в ближайшие месяцы

Если политическая ситуация все же ухудшится и сбудутся самые плохие прогнозы, рынок недвижимости на это сразу отреагирует.

Как утверждают эксперты, продажи остановятся, а аренда – активизируется. Подобный опыт уже был в 2014 году, и тогда цены на арендуемое жилье поднялись в 1,5 – 2,5 раза, а на более ликвидные объекты – и втрое. К этому привела миграция жителей восточных регионов в центральную часть страны.

В общем, плохой сценарий хоть и способен остановить рынок, но потом он в любом случае вернется в привычное состояние, а цены могут даже пойти вверх.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю.

К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.