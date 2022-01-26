Цьому сприятимуть як зношеність великої частини житлового фонду, так і потреба більшості українців у власному помешканні та покращенні умов проживання.

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На збільшення попиту вплине також зниження вартості іпотечних кредитів, збільшення державного субсидування та формування прозорого ринку землі.

Підвищений попит вплине на ціни

Так, за даними аналітичної служби OLX Нерухомість, ціни на однокімнатки в Україні вже у другому кварталі 2021 зросли майже на 3% на вторинному ринку, а житловий фонд від 2011 року забудови та первинний ринок на 4% та 5% відповідно.

Якщо у січні-березні ціни на однокімнатні квартири на вторинному ринку стартували в середньому від 22,825 гривні, у жовтні-грудні вартість підскочила до 24,999 гривні. Житловий фонд від 2011 року за аналогічний період подорожчав на 12% – з 37,000 до 43,500 гривень, новобудови на 14% – з 31,695 до 38,000 гривень.

Вартість двокімнатних квартир теж росла. У січні-березні ціна на вторинному ринку становила 28,500 гривень, підскочивши у жовтні-грудні до 30,999 гривні. Житло збудоване після 2011 року обійдеться у 65,424 гривні. Новобудови подорожчали з 46,500 до 59,000 гривень.

Українці продовжать інвестувати в нерухомість

У 2022 році нерухомість залишиться привабливим інструментом для інвестицій. Сталий інтерес внутрішнього інвестора підтримуватиме цінова інфляція.

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Водночас корективи вносить і пандемія. Більшість українців використовує помешкання одночасно, як офіс, а отже – зберігається попит на довгострокову оренду житла, в якому можна було б комфортно облаштувати робоче місце.

Що може перешкодити зростанню ринку нерухомості

Слід зауважити, що негативно вплинути на прогнозоване зростання ринку нерухомості в Україні можуть 3 чинники: