Таку думку висловив голова правління The Wall-Ukraine Віталій Грусевич. Водночас він наголошує, що це рішення має ряд недоліків та повністю не розв'яже проблему дефіциту житла для внутрішньо переміщених осіб.

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Грусевич зазначив, що сьогодні комерційні приміщення теплі, технологічні та енергоефективні. Сюди підведено всі комунікації, подекуди передбачені підземні паркінги, які можуть бути укриттям.

Серед мінусів таких потенційних об'єктів – невідповідність стандартам комфортного життя, зокрема розташування у промисловій зоні, відсутність інфраструктури.

Але цей варіант може допомогти тим сім'ям, які критично потребують житла,

– додав Грусевич.

Експерт нагадав, що питання трансформації офісних приміщень у житлові прораховують у багатьох країнах, зокрема таку ідею схвалив центр Perspective.Brussels, який опікується міським розвитком Брюсселя.

"Водночас я не вважаю, що справа дійде до масової реалізації такого житла. Окреме питання – аналіз відповідності "житловим" будівельним нормам, розробка або коригування проєктної документації, відповідні погодження", – сказав він.

Однак ситуація на ринку підстьобує питання пошуку нових функцій для офісних приміщень.

З початку війни зросла кількість вакантних площ у бізнес- і торговельних центрах. Наприклад, в одному зі столичних центрів до війни було 15 резидентів, на початок лютого завантаження було 99%. Станом на початок вересня 11 із них скоротили свої офіси, два відмовилися взагалі,

– наводить приклад Грусевич.

За його словами, більшість українських компаній переїхала до менших і дешевших офісів. Міжнародні представництва релокувались або скоротили штат й орендовані площі, частина запровадила віддалену форму роботи, переосмислила робочий простір та стала прибічником коворкінгів.

Він додав, що нові проєкти, які створює навчений пандемією та війною український ринок, уже передбачають ідею їх легкої трансформації в майбутньому. Що стосується переформатування наявних офісних будівель під житло, то якщо будівля дозволяє змінити функцію, то не слід нехтувати цим варіантом.

Як трансформація офісних приміщень працює у світі