Такое мнение высказал глава правления The Wall-Ukraine Виталий Грусевич. В то же время он отмечает, что решение имеет ряд недостатков и полностью не решит проблему дефицита жилья для внутренне перемещенных лиц.

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Грусевич отметил, что сегодня коммерческие помещения теплые, технологичные и энергоэффективные. Сюда подведены все коммуникации, иногда предусмотрены подземные паркинги, которые могут быть укрытием.

Среди минусов таких потенциальных объектов – несоответствие стандартам комфортной жизни, в частности, расположение в промышленной зоне, отсутствие инфраструктуры.

Но этот вариант может помочь тем семьям, которые критически нуждаются в жилье,

– добавил Грусевич.

Эксперт напомнил, что вопросы трансформации офисных помещений в жилые просчитывают во многих странах, в частности, такую идею одобрил центр Perspective.Brussels, который занимается городским развитием Брюсселя.

"В то же время я не считаю, что дело дойдет до массовой реализации такого жилья. Отдельный вопрос - анализ соответствия "жилищным" строительным нормам, разработка или корректировка проектной документации, соответствующие согласования", – сказал он.

Однако ситуация на рынке подстегивает вопрос поиска новых функций для офисных помещений.

С начала войны возросло количество вакантных площадей в бизнес- и торговых центрах. К примеру, в одном из столичных центров до войны было 15 резидентов, к началу февраля загрузки было 99%. По состоянию на начало сентября 11 из них сократили свои офисы, два отказались вообще,

– приводит пример Грусевич.

По его словам, большинство украинских компаний переехали в меньшие и более дешевые офисы. Международные представительства релоцировались или сократили штат и арендованные площади, часть ввела отдаленную форму работы, переосмыслила рабочее пространство и стала приверженцем коворкингов.

Он добавил, что новые проекты, которые создает обученный пандемией и войной украинский рынок, уже подразумевают идею их легкой трансформации в будущем. Что касается переформатирования имеющихся офисных построек под жилье, то если здание позволяет изменить функцию, то не следует пренебрегать этим вариантом.

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