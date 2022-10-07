Такое мнение высказал глава правления The Wall-Ukraine Виталий Грусевич. В то же время он отмечает, что решение имеет ряд недостатков и полностью не решит проблему дефицита жилья для внутренне перемещенных лиц.
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Можно ли заселить ВПЛ в нежилые помещения: за и против
Грусевич отметил, что сегодня коммерческие помещения теплые, технологичные и энергоэффективные. Сюда подведены все коммуникации, иногда предусмотрены подземные паркинги, которые могут быть укрытием.
Среди минусов таких потенциальных объектов – несоответствие стандартам комфортной жизни, в частности, расположение в промышленной зоне, отсутствие инфраструктуры.
Но этот вариант может помочь тем семьям, которые критически нуждаются в жилье,
– добавил Грусевич.
Эксперт напомнил, что вопросы трансформации офисных помещений в жилые просчитывают во многих странах, в частности, такую идею одобрил центр Perspective.Brussels, который занимается городским развитием Брюсселя.
"В то же время я не считаю, что дело дойдет до массовой реализации такого жилья. Отдельный вопрос - анализ соответствия "жилищным" строительным нормам, разработка или корректировка проектной документации, соответствующие согласования", – сказал он.
Однако ситуация на рынке подстегивает вопрос поиска новых функций для офисных помещений.
С начала войны возросло количество вакантных площадей в бизнес- и торговых центрах. К примеру, в одном из столичных центров до войны было 15 резидентов, к началу февраля загрузки было 99%. По состоянию на начало сентября 11 из них сократили свои офисы, два отказались вообще,
– приводит пример Грусевич.
По его словам, большинство украинских компаний переехали в меньшие и более дешевые офисы. Международные представительства релоцировались или сократили штат и арендованные площади, часть ввела отдаленную форму работы, переосмыслила рабочее пространство и стала приверженцем коворкингов.
Он добавил, что новые проекты, которые создает обученный пандемией и войной украинский рынок, уже подразумевают идею их легкой трансформации в будущем. Что касается переформатирования имеющихся офисных построек под жилье, то если здание позволяет изменить функцию, то не следует пренебрегать этим вариантом.
Как трансформация офисных помещений работает в мире
В перенаселенных городах США и Европы направление модернизации городов, предусматривающее превращение офисных помещений в жилые, активно внедряется уже более 10 лет. Наибольшим спросом эта услуга имела во время коронавируса, когда работники перешли на дистанционную работу.
В 2020 – 2021 годах в США более 40% переоборудованного жилья происходило из старых офисных помещений. За это время на базе офисов было создано около 13 250 новых арендных квартир.
Ожидается, что уже в 2022 году бывшие офисные помещения составят четверть переоборудованных квартир, что прибавит на рынок около 12 300 единиц жилья для аренды.