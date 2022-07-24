Через сьогоднішню житлову кризу ця тенденція продовжує популяризуватися. Так, американське місто Пітсбург, що в штаті Пенсильванія, планує виділити 2,1 мільйона доларів на перетворення офісних будівель на житлові будинки.

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Нові рішення для облаштування житла

Пітсбург не перше місто, яке адаптує офісні приміщення під доступне житло. У 2020 – 2021 роках в США понад 40% переобладнаного житла походило зі старих офісних приміщень. За цей час на базі офісів створили близько 13 250 нових орендних квартир.

Компанія Brookings Metro, яка займається дослідженням комерційної нерухомості, зазначає, що така тенденція помітна впродовж 10 років. А за даними опитування PwC, майже третина керівників заявили, що в найближчі 3 роки їм потрібно буде менше офісних площ через віддалену роботу. Очікується, що вже у 2022 році колишні офісні приміщення становитимуть чверть переобладнаних квартир, що додасть на ринок приблизно 12 300 одиниць житла для оренди.

Переваги переобладнання офісних приміщень у житлові

Офісні будинки пропонують ще одну перевагу, яка робить їх привабливими для переобладнання житла. Мовиться про розташування. У містах із великим офісним ринком зазвичай житлові комплекси будують за містом або спальних районах, тоді як комерція зводиться неподалік центру. Саме це впливає на прибутковість цієї нерухомості.

До того ж у порівнянні зі знесенням будівель та новим будівництвом, адаптивне повторне використання має менший вплив на довкілля, потребує менше фінансових вкладень, а самі будівельні роботи займають менше часу. Головне, як вважають експерти, – таке перетворення розв'язує проблеми доступності житла в найбільш перевантажених та дорогих містах.

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Чи є недоліки

У ЗМІ додають, що переобладнані житлові будинки можуть бути небезпечні під час сильної спеки через погану вентиляцію. Так, у Великій Британії вважають, що популярна тенденція може погіршити здатність країни справлятися з високими температурами. Зокрема, скляні навісні стіни та вікна від підлоги до стелі, популярні в офісних будинках, особливо погано утримують тепло і можуть створювати умови, подібні до печі.

Одне з досліджень показало, що модернізовані конструкції пропонують гірші умови, ніж спеціально побудоване житло. Проблеми також виникають з водопровідними системами, які не можуть впоратися з побутовими обсягами споживання води, внутрішнім освітленням та вентиляцією.

Водночас кількість заявок на перетворення протягом останніх двох років зросла на 20%.