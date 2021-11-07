Перетворити сміття на гроші: блогерка розповіла, як дати друге життя старим меблям

Блогерка знаходить старі меблі на смітниках чи розпродажах та дає їм друге життя. Результатами своєї роботи жінка ділиться у соціальних мережах.

Меггі зізнається, що її кар'єра розпочалася, як експеримент під час декрету. Однак вже зовсім скоро хобі переросло у повноцінну роботу, завдяки якій сім'я Макгоу може виплачувати іпотечний кредит.

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З чого все почалося

Відреставрована хлібниця / Фото інстаграм maggiemcgaugh

Для Меггі все почалося з покупки дерев'яної хлібниці за 3 долари. Блогерка зізнається, що це зайняло "цілу вічність", проте схвалення в соцмережах вартувало того. ЇЇ знайомі просили поділитися процесом перетворення меблів й згодом жінка почала знімати DIY-відео.

Кухонний набір / Фото інстаграм maggiemcgaugh

Меггі швидко підвищила кваліфікацію, змінюючи маленькі предмети на масштабні проєкти, приміром, обідній стіл чи тумби.

Важливо й те, що до народження дитини, Меггі працювала із соціальними мережами, тож її популярність в тіктоці та інстаграмі частково зумовлена розумінням, як правильно просувати продукт. Саме там жінка продає свої курси з відновлення старих меблів. Це головний дохід блогерки.

Ось кілька порад, які дає блогерка

Почніть з простого

Блогерка розповіла, як дати друге життя старим меблям / Фото інстаграм maggiemcgaugh

Ви можете придбати на розпродажі (або знайти в спеціальних групах, де віддають меблі задарма) речі, які ще не втратили функціональності, проте дещо зносилися під впливом часу. Очистіть та відшліфуйте поверхню, нанесіть ґрунтовку та пофарбуйте придбану річ у благородний колір.

Вивчіть стилі

Блогерка розповіла, як дати друге життя старим меблям / Фото інстаграм maggiemcgaugh

Меггі розповідає, що головний секрет відновлення – це розуміння з чим ви маєте справу. Перш ніж приступати до роботи, блогерка вивчає в яку епоху було виготовлено річ.

Деякі стилі мають об'ємні форми, тож вони краще пасуватимуть до інтер'єру в стилі бохо чи кантрі. Якщо виріб має прямі лінії – при відновленні я опираюся на зразки модерну, – розповідає Меггі.

Використовуйте різні підходи

Блогерка розповіла, як дати друге життя старим меблям / Фото інстаграм maggiemcgaugh

Блогерка радить не покладатися на ті самі процеси знову і знову. Ключовий момент при реставрації – творчий підхід. Наприклад, тут вона використала шпалери, довівши, що вони можуть стати чудовим матеріалом для обробки комодів.

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Мисліть креативно

Блогерка розповіла, як дати друге життя старим меблям / Фото інстаграм maggiemcgaugh

Цей ретро-набір навряд чи можна було б використовувати за призначенням у наші дні. Однак у руках Меггі він перетворився на затишне ліжко для домашнього улюбленця.

Витрачайте якомога менше

Блогерка розповіла, як дати друге життя старим меблям / Фото інстаграм maggiemcgaugh

Меггі знайшла цей комод на узбіччі дороги та покрила його фарбою за 1 долар. За словами жінки, використовуючи бюджеті речі, ви зможете розпочати власну прибуткову справу без стартового капіталу.

І найголовніше, якщо ви вирішили зайнятися реставрацією меблів, навчіться сприймати кожен виклик, як можливість отримати нові знання та навики. Адже без цього не буде прогресу.