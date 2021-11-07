Превратить мусор в деньги: блогерша рассказала, как дать вторую жизнь старой мебели

Блогерша находит старую мебель на свалках или распродажах и дает им вторую жизнь. Результатами работы женщина делится в социальных сетях.

Мэгги признается, что ее карьера началась как эксперимент во время декрета. Однако уже совсем скоро хобби переросло в полноценную работу, благодаря которой семья Макгоу может выплачивать ипотечный кредит.

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С чего все началось

Отреставрированная хлебница / Фото инстаграм maggiemcgaugh

Для Мэгги все началось с покупки деревянной хлебницы за 3 доллара. Блогерша признается, что это заняло "целую вечность", однако одобрение в соцсетях стоило того. Ее знакомые просили поделиться процессом преобразования мебели и впоследствии женщина начала снимать DIY-видео.

Кухонный набор / Фото инстаграм maggiemcgaugh

Мэгги быстро повысила квалификацию, меняя маленькие предметы на масштабные проекты, например обеденный стол или тумбы.

Важно и то, что до рождения ребенка, Мэгги работала с социальными сетями, поэтому ее популярность в токтоке и инстаграме частично обусловлена пониманием, как правильно продвигать продукт. Именно там женщина продает свои курсы по восстановлению старой мебели. Это главный доход блогера.

Вот несколько советов, которые дает блогерша

Начните с простого

Блогерша рассказала, как дать вторую жизнь старой мебели / Фото инстаграмм maggiemcgaugh

Вы можете приобрести на распродаже (или найти в специальных группах, где отдают мебель даром) вещи, которые еще не потеряли функциональность, однако несколько износились под влиянием времени. Очистите и отшлифуйте поверхность, нанесите грунтовку и покрасьте приобретенную вещь благородным цветом.

Изучите стили

Блогерша рассказала, как дать вторую жизнь старой мебели / Фото инстаграм maggiemcgaugh

Мэгги рассказывает, что главный секрет обновления – это понимание с чем вы имеете дело. Прежде чем приступать к работе, блоггер изучает в какую эпоху была изготовлена вещь.

Некоторые стили имеют объемные формы, поэтому они лучше подойдут к интерьеру в стиле бохо или кантри. Если изделие имеет прямые линии – при восстановлении я опираюсь на образцы модерна, – рассказывает Мэгги.

Используйте разные подходы

Блогерша рассказала, как дать вторую жизнь старой мебели / Фото инстаграм maggiemcgaugh

Блогерша советует не полагаться на те же процессы снова и снова. Ключевой момент при реставрации – творческий подход. К примеру, здесь она использовала обои, доказав, что они могут стать отличным материалом для обработки комодов.

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Блогерша рассказала, как дать вторую жизнь старой мебели / Фото инстаграм maggiemcgaugh Этот ретро-набор вряд ли можно было бы использовать по назначению в наши дни. Однако в руках Мэгги он превратился в уютную кровать для домашнего питомца. Тратьте как можно меньше

Блогерша рассказала, как дать вторую жизнь старой мебели / Фото инстаграм maggiemcgaugh

Мэгги нашла этот комод на обочине дороги и покрыла его краской за 1 доллар. По словам женщины, используя бюджетные вещи, вы сможете начать собственное прибыльное дело без стартового капитала.

И самое главное, если вы решили заняться реставрацией мебели, научитесь воспринимать каждый вызов как возможность получить новые знания и навыки. Поскольку без этого не будет прогресса.