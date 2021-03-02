Перейшло в розряд "зашквар": дизайнерка інтер'єру назвала застарілі тренди

Кожен власник у гонитві за трендами намагається зробити своє житло модним. Однак багато рішень дуже швидко стають застарілими.

Які тренди вже неактуальні – розповіла дизайнерка інтер'єру Анастасія Рамазанова.

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У гонитві за цими модними тенденціями ви вже програли, тому що з категорії актуальних вони перемістилися в "зашквар",

– зазначила Рамазанова.

За її словами, коли річ стає настільки популярною, що починає стояти на футкортах, це є сигналом, що купувати її вже не варто.

Подібні картини вже неактуальні / pinterest

Дизайнер інтер'єру розповіла, що "з ікон стилю перейшло в розряд зашквар":

Плитка-кабанчик. Цегляна стіна. Люстра-пелюстки Moooi. Стільці Eames. ДСП під дерево або бетон. Дешева імітація мармуру. 3D-плитка. Картини з пір'ям і квітами Amy Judd.

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Цегляна стіна в інтер'єрі – застарілий тренд, який не варто використовувати / Фото trizio

Звичайно, не варто руйнувати свою квартиру, якщо ви знайшли щось до болю знайоме оку моїй збірці. Головне, щоб вам було комфортно! Але якщо ви ще тільки плануєте ремонт, то зверніть увагу на більш свіжі і цікаві рішення,

– резюмувала Рамазанова.