Роблячи ремонт у квартирі чи будинку, доволі часто ми обираємо все найкраще, яке потім не поєднується між собою.

Яких рішень краще уникати, щоб потім не жалкувати про результати ремонту, розповіла дизайнерка інтер'єру Наталія Руснак.

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Просто не робіть так. Сьогодні поговоримо про оздоблювальні матеріали,

– зазначила Руснак.

Не оцінюйте ремонт на етапі оздоблення

За словами дизайнерки, спочатку всі обирають найкращу плитку, найкраще стінове покриття, диван з квіточками, а потім інтер'єр виглядає не так, як планувалося.

Обрамлення дверних арок і отворів

Різноманітне оздоблення цеглою і плиткою залишилося в минулому, подібні акценти робити не варто. Краще обрати декоративну шпаклівку або фарбу.

Уникайте подібного оздоблення в інтер'єрі / Фото cozyblog

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Не купуйте оздоблення "на око"

"Колір кава з молоком" – у кожного виникає своє уявлення про цей колір і, тим більше, все залежить від освітлення, від кольорів, які поруч,

– пояснила Наталя Руснак.

За її словами, обирати кольори потрібно лише зі зразками того, що все є в інтер'єрі.

Розрахунок матеріалів на квадратний метр

Дизайнерка інтер'єру попередила, що такий розрахунок не підходить для:

шпалер;

плитки;

ламінату;

матеріалів з малюнками та принтами;

матеріалів, які вкладаються з відходами.

За її словами, потрібно все рахувати у штуках, попередньо зробивши розкладку на папері.

Уникайте пластикової фурнітури

Цей пункт стосується плінтусів, кутників і т.д. Пластикові вироби здешевлюють інтер'єр.