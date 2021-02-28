Не робіть так ніколи: названі промахи в оздобленні житла
Роблячи ремонт у квартирі чи будинку, доволі часто ми обираємо все найкраще, яке потім не поєднується між собою.
Джерело:Інстаграм Наталі Руснак
Яких рішень краще уникати, щоб потім не жалкувати про результати ремонту, розповіла дизайнерка інтер'єру Наталія Руснак.
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Просто не робіть так. Сьогодні поговоримо про оздоблювальні матеріали,
– зазначила Руснак.
Не оцінюйте ремонт на етапі оздоблення
За словами дизайнерки, спочатку всі обирають найкращу плитку, найкраще стінове покриття, диван з квіточками, а потім інтер'єр виглядає не так, як планувалося.
Обрамлення дверних арок і отворів
Різноманітне оздоблення цеглою і плиткою залишилося в минулому, подібні акценти робити не варто. Краще обрати декоративну шпаклівку або фарбу.
Уникайте подібного оздоблення в інтер'єрі / Фото cozyblog
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Не купуйте оздоблення "на око"
"Колір кава з молоком" – у кожного виникає своє уявлення про цей колір і, тим більше, все залежить від освітлення, від кольорів, які поруч,
– пояснила Наталя Руснак.
За її словами, обирати кольори потрібно лише зі зразками того, що все є в інтер'єрі.
Розрахунок матеріалів на квадратний метр
Дизайнерка інтер'єру попередила, що такий розрахунок не підходить для:
- шпалер;
- плитки;
- ламінату;
- матеріалів з малюнками та принтами;
- матеріалів, які вкладаються з відходами.
За її словами, потрібно все рахувати у штуках, попередньо зробивши розкладку на папері.
Уникайте пластикової фурнітури
Цей пункт стосується плінтусів, кутників і т.д. Пластикові вироби здешевлюють інтер'єр.
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