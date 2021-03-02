Перешло в разряд "зашквар": дизайнер интерьера назвала устаревшие тренды
Каждый владелец в погоне за трендами старается сделать свое жилье модным. Однако многие решения очень быстро становятся устаревшими.
Источник:Инстаграм Анастасии Рамазановой
Какие тренды уже неактуальны – рассказала дизайнер интерьера Анастасия Рамазанова.
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В погоне за этими модными тенденциями вы уже проиграли, потому что из категории актуальных они переместились в "зашквар",
– отметила Рамазанова.
По ее словам, когда вещь становится настолько популярной, что начинает стоять на футкортах, это является сигналом, что покупать ее уже не стоит.
Подобные картины уже неактуальны / pinterest
Дизайнер интерьера рассказала, что "из икон стиля перешло в разряд зашквар":
- Плитка-кабанчик.
- Кирпичная стена.
- Люстра-лепестки Moooi.
- Стулья Eames.
- ДСП под дерево или бетон.
- Дешевая имитация мрамора.
- 3D-плитка.
- Картины с перьями и цветами Amy Judd.
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Кирпичная стена в интерьере – устаревший тренд, который не стоит использовать / Фото trizio
Конечно, не стоит разрушать свою квартиру, если вы нашли что-то до боли знакомое глазу в моей подборке. Главное, чтобы вам было комфортно! Но если вы еще только планируете ремонт, то обратите внимание на более свежие и интересные решения,
– резюмировала Рамазанова.
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