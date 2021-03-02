Каждый владелец в погоне за трендами старается сделать свое жилье модным. Однако многие решения очень быстро становятся устаревшими.

Какие тренды уже неактуальны – рассказала дизайнер интерьера Анастасия Рамазанова.

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В погоне за этими модными тенденциями вы уже проиграли, потому что из категории актуальных они переместились в "зашквар",

– отметила Рамазанова.

По ее словам, когда вещь становится настолько популярной, что начинает стоять на футкортах, это является сигналом, что покупать ее уже не стоит.

Подобные картины уже неактуальны / pinterest

Дизайнер интерьера рассказала, что "из икон стиля перешло в разряд зашквар":

Плитка-кабанчик. Кирпичная стена. Люстра-лепестки Moooi. Стулья Eames. ДСП под дерево или бетон. Дешевая имитация мрамора. 3D-плитка. Картины с перьями и цветами Amy Judd.

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Кирпичная стена в интерьере – устаревший тренд, который не стоит использовать / Фото trizio

Конечно, не стоит разрушать свою квартиру, если вы нашли что-то до боли знакомое глазу в моей подборке. Главное, чтобы вам было комфортно! Но если вы еще только планируете ремонт, то обратите внимание на более свежие и интересные решения,

– резюмировала Рамазанова.