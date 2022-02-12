Загальна площа будинку – 1 064,5 квадратні метри. Розповідаємо, що особливого у котеджному містечку та за скільки його можна придбати.

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Як виглядає просторий маєток

У Бориспільському районі, що на Київщині, виставлений на продаж триповерховий будинок за 3 мільйони доларів (майже 84 мільйонів гривень).



Камін з мармуровим порталом / Фото Blagovist

Маєток у котеджному містечку під Києвом, загальна площа земель – 2 гектари, з яких – 0,42 гектара – земля для будівництва та обслуговування індивідуального житлового будинку та 1,6 гектара для розміщення спортивно-оздоровчого комплексу,

– йдеться в оголошенні.

Домоволодіння складається з основного житлового котеджу побудованого у 2016 році, площею 1064,5 квадратні метри. Житлова площа самого будинку складає лише 460 "квадратів".

Як виглядає "маєток-калейдоскоп" під Києвом / Фото Blagovist

Дизайн будинку зав'язаний на еклектиці. Різнобарвні стіни тут перетікають у мінімалістичні патерни. У одній із кімнат навіть є справжня грубка обкладена кахлями, в іншій – справжня гуцульська верета.



Кімната у неокарпатському стилі / Фото Blagovist

Тренди дизайну інтер'єрів мінливі, але правильно підібране планування та площа квартири допоможуть облаштувати затишок та комфорт на довгі роки. Ознайомтесь із каталогом Корпорації Нерухомості РІЕЛ, щоб обрати найзручніше житло для себе.

Цей калейдоскоп продовжує кімната з мармуровим каміном, кольоровий спортзал та стримана дитяча з орнаментом на стінах.



Дитяча кімната / Фото Blagovist

Подібне різнобарв'я прослідковується і в оформленні ванн. Стіни однієї із них пофарбуванні у зелений колір, тоді як інша – обкладена чорно-сірою плиткою під мармур.



Спортзал у маєтку / Фото Blagovist

Не відстають й сходові прольоти. Якщо на одному поверсі стіни пофарбовані у помаранчевий, на іншому – вас зустріне теплий білий зі скляними перилами.