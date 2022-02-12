Общая площадь дома – 1 064,5 квадратных метра. Рассказываем, что особенного в коттеджном городке и сколько его можно приобрести.
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Как выглядит просторное имение
В Бориспольском районе Киевской области выставлен на продажу трехэтажный дом за 3 миллиона долларов (почти 84 миллиона гривен).
Камин с мраморным порталом / Фото Blagovist
Имение в коттеджном городке под Киевом, общая площадь земель – 2 гектара, из которых – 0,42 гектара – земля для строительства и обслуживания индивидуального жилого дома и 1,6 гектара для размещения спортивно-оздоровительного комплекса,
– говорится в объявлении.
Домовладение состоит из основного жилого коттеджа, построенного в 2016 году, площадью 1 064,5 квадратных метра. Жилая площадь самого дома составляет всего 460 "квадратов".
Как выглядит "имение-калейдоскоп" под Киевом / Фото Blagovist
Дизайн дома завязан на эклектике. Разноцветные стены здесь перетекают в минималистичные паттерны. В одной из комнат даже есть настоящая печка обложена кафелями, в другой – настоящая гуцульская верета.
Комната в неокарпатском стиле / Фото Blagovist
Этот калейдоскоп продолжает комната с мраморным камином, цветной спортзал и сдержанная детская с орнаментом на стенах.
Детская комната / Фото Blagovist
Подобная разноцветность прослеживается и в оформлении ванн. Стены одной из них окрашены в зеленый цвет, в то время как другая – обложена черно-серой плиткой под мрамор.
Спортзал в поместье / Фото Blagovist
Не отстают и лестничные пролеты. Если на одном этаже стены выкрашены в оранжевый, на другом – вас встретит теплый белый со стеклянными перилами.