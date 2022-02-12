Общая площадь дома – 1 064,5 квадратных метра. Рассказываем, что особенного в коттеджном городке и сколько его можно приобрести.

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Как выглядит просторное имение

В Бориспольском районе Киевской области выставлен на продажу трехэтажный дом за 3 миллиона долларов (почти 84 миллиона гривен).



Камин с мраморным порталом / Фото Blagovist

Имение в коттеджном городке под Киевом, общая площадь земель – 2 гектара, из которых – 0,42 гектара – земля для строительства и обслуживания индивидуального жилого дома и 1,6 гектара для размещения спортивно-оздоровительного комплекса,

– говорится в объявлении.

Домовладение состоит из основного жилого коттеджа, построенного в 2016 году, площадью 1 064,5 квадратных метра. Жилая площадь самого дома составляет всего 460 "квадратов".

Как выглядит "имение-калейдоскоп" под Киевом / Фото Blagovist

Дизайн дома завязан на эклектике. Разноцветные стены здесь перетекают в минималистичные паттерны. В одной из комнат даже есть настоящая печка обложена кафелями, в другой – настоящая гуцульская верета.



Комната в неокарпатском стиле / Фото Blagovist

Тренды дизайна интерьеров изменчивы, но правильно подобранная планировка и площадь квартиры помогут обустроить уют и комфорт на долгие годы. Просмотрите каталог Корпорации Недвижимости РИЕЛ, чтобы выбрать самое удобное жилье для себя.

Этот калейдоскоп продолжает комната с мраморным камином, цветной спортзал и сдержанная детская с орнаментом на стенах.



Детская комната / Фото Blagovist

Подобная разноцветность прослеживается и в оформлении ванн. Стены одной из них окрашены в зеленый цвет, в то время как другая – обложена черно-серой плиткой под мрамор.



Спортзал в поместье / Фото Blagovist

Не отстают и лестничные пролеты. Если на одном этаже стены выкрашены в оранжевый, на другом – вас встретит теплый белый со стеклянными перилами.