Під Києвом продають маєток зі спортивно-оздоровчим комплексом: ціна

Триповерховий маєток на 9 кімнат розташований у котеджному містечку під Києвом. Загальна площа ділянки становить 2 гектари.

Загальна площа будинку – 1 064,5 квадратні метри. Розповідаємо, що особливого у котеджному містечку та за скільки його можна придбати.

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Як виглядає просторий маєток

У Бориспільському районі, що на Київщині, виставлений на продаж триповерховий будинок за 3 мільйони доларів (майже 84 мільйонів гривень).



Камін з мармуровим порталом / Фото Blagovist

Маєток у котеджному містечку під Києвом, загальна площа земель – 2 гектари, з яких – 0,42 гектара – земля для будівництва та обслуговування індивідуального житлового будинку та 1,6 гектара для розміщення спортивно-оздоровчого комплексу,

– йдеться в оголошенні.

Домоволодіння складається з основного житлового котеджу побудованого у 2016 році, площею 1064,5 квадратні метри. Житлова площа самого будинку складає лише 460 "квадратів".

Як виглядає "маєток-калейдоскоп" під Києвом / Фото Blagovist

Дизайн будинку зав'язаний на еклектиці. Різнобарвні стіни тут перетікають у мінімалістичні патерни. У одній із кімнат навіть є справжня грубка обкладена кахлями, в іншій – справжня гуцульська верета.



Кімната у неокарпатському стилі / Фото Blagovist

Тренди дизайну інтер'єрів мінливі, але правильно підібране планування та площа квартири допоможуть облаштувати затишок та комфорт на довгі роки. Ознайомтесь із каталогом Корпорації Нерухомості РІЕЛ , щоб обрати найзручніше житло для себе.

Цей калейдоскоп продовжує кімната з мармуровим каміном, кольоровий спортзал та стримана дитяча з орнаментом на стінах.



Дитяча кімната / Фото Blagovist

Подібне різнобарв'я прослідковується і в оформленні ванн. Стіни однієї із них пофарбуванні у зелений колір, тоді як інша – обкладена чорно-сірою плиткою під мармур.



Спортзал у маєтку / Фото Blagovist

Не відстають й сходові прольоти. Якщо на одному поверсі стіни пофарбовані у помаранчевий, на іншому – вас зустріне теплий білий зі скляними перилами.