Під Києвом збудують безкоштовне житло для переселенців: кому виділять перші будинки

У Київській області запустили проєкт "Дім там, де ти". Його ініціатори зводять нові каркасні будинки для українців, які постраждали внаслідок війни.

Будинок із повним внутрішнім оздобленням, меблями та побутовою технікою надається для тимчасового проживання сім’ям терміном до 5 років. Плата стягуватиметься лише за комунальні послуги.

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Який вигляд матимуть каркасні будинки

Будинок площею 28 квадратних метрів має 3 окремі кімнати. Власники отримують житло з повним внутрішнім оздобленням, меблями та побутовою технікою.



План будинку / Фото newhome

Команда розповіла, що будівництво займає приблизно 12 тижнів, ще 2 триває монтаж.

В спальнях встановлено керамічні електричні обігрівачі. Також тут становили ліжко розміром 200х140 сантиметри, великі шафи, книжкову полицю та робочий стіл.



У спальні є велике ліжко та шафи для зберігання усього необхідного / Фото newhome



В обидвох спальнях встановлені керамічні електричні обігрівачі / Фото newhome

Меблями укомплектована і кухня. Тут є шафи, складний стіл, стільці, диван із вбудованими шафами. Крім того, у кожному будинку передбачена необхідна техніка, зокрема варильна поверхня, холодильник, витяжка, кондиціонер, а також сантехніка.



Обідній стіл можна розкладати та складати / Фото newhome



На кухні є додатковий диван з місцем для зберігання приладдя / Фото newhome

У ванній кімнаті є душова кабіна, підлога з підігрівом, вмивальник з тумбою, унітаз, пральна машина, бойлер, рушникосушка.



Санвузол обладнаний усім необхідним / Фото newhome

Санвузол обладнаний усім необхідним / Фото newhome

Як повідомляється на сайті проєкту, з березня по квітень 2022 року команда спроєктувала перший дерев’яно-каркасний будинок з двома спальнями (для дітей та дорослих), кухнею та санвузлом. Впродовж травня та червня автори проєкту за власні кошти звели житло біля станції метро Видубичі в Києві.

Команда також отримала землю від Боярської міської ради для зведення наступних будинків. Наразі триває пошук фінансування для створення житла ще для 5 сімей-переселенців, які терміново потребують житла. Чотири з них – з Маріуполя, п’ята – двічі вимушено переміщені особи (до 2014 року жили в Макіївці, потім – в Дружківці).