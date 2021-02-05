Підготовка до ремонту квартири: як самостійно зробити обміри

Перед тим як починати ремонт у квартирі або будинку, необхідно правильно зробити обміри. Від цього залежить результат роботи.

Джерело: інстаграм Тетяни Соловйової

Як зробити обміри об'єкта нерухомості самостійно, розповіла дизайнерка інтер'єру Тетяна Соловйова.

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Якісний обмір – це запорука успіху всього проєкту. Без коректного обміру, ймовірність того, що з самого початку підуть коригування та проєкт потрібно буде переробляти – 99,9%,

– зазначила Соловйова.

Вона пояснила, що обмір – це не просто довжина сторін приміщення. Однак його можна зробити і самостійно.

Як самостійно зробити обміри житла

Обміряємо всі розміри по периметру , прив'язки вікон, прорізів від кутів, товщини стін.

, прив'язки вікон, прорізів від кутів, товщини стін. Обов'язково вимірюйте не лише відрізки, але і перевіряйте загальні виміри, щоб не було помилок.

Необхідно перевірити завалення стін , наявність прямого кута у приміщенні. Для цього пробиваємо мінімум 2 діагоналі приміщення.

, наявність прямого кута у приміщенні. Для цього пробиваємо мінімум 2 діагоналі приміщення. Обміряємо усі висоти: підвіконня, вікна, отвори, ніші, приміщення. Пам'ятайте, що кожне вікно потрібно вимірювати окремо, оскільки розміри можуть відрізнятися.

підвіконня, вікна, отвори, ніші, приміщення. Пам'ятайте, що кожне вікно потрібно вимірювати окремо, оскільки розміри можуть відрізнятися. Виміряйте рівень підлоги за вхідними дверима.

Обміри повинні бути максимально детальними / Фото pinterest

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На плані відзначаємо комунікації : стояки, висоту від "брудної підлоги", підводи води, опалення, вентиляційні отвори, підведення електричного кабелю та ін.

: стояки, висоту від "брудної підлоги", підводи води, опалення, вентиляційні отвори, підведення електричного кабелю та ін. Фіксуємо матеріал стін (цегла, бетон, газоблок) і вказуємо несучі стіни.

(цегла, бетон, газоблок) і вказуємо несучі стіни. Обов'язково робимо детальний фотозамір житла.

Креслимо всі розміри, вказуємо всі дані і вираховуємо реальну площу, кривизну стін, вузькі місця та ін.

Як виглядає обмірний план – дивіться на фото 2: