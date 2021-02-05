Підготовка до ремонту квартири: як самостійно зробити обміри

Перед тим як починати ремонт у квартирі або будинку, необхідно правильно зробити обміри. Від цього залежить результат роботи.
Джерело: інстаграм Тетяни Соловйової
Як зробити обміри об'єкта нерухомості самостійно, розповіла дизайнерка інтер'єру Тетяна Соловйова.
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Якісний обмір – це запорука успіху всього проєкту. Без коректного обміру, ймовірність того, що з самого початку підуть коригування та проєкт потрібно буде переробляти – 99,9%,
– зазначила Соловйова.
Вона пояснила, що обмір – це не просто довжина сторін приміщення. Однак його можна зробити і самостійно.
Як самостійно зробити обміри житла
- Обміряємо всі розміри по периметру, прив'язки вікон, прорізів від кутів, товщини стін.
- Обов'язково вимірюйте не лише відрізки, але і перевіряйте загальні виміри, щоб не було помилок.
- Необхідно перевірити завалення стін, наявність прямого кута у приміщенні. Для цього пробиваємо мінімум 2 діагоналі приміщення.
- Обміряємо усі висоти: підвіконня, вікна, отвори, ніші, приміщення. Пам'ятайте, що кожне вікно потрібно вимірювати окремо, оскільки розміри можуть відрізнятися.
- Виміряйте рівень підлоги за вхідними дверима.
Обміри повинні бути максимально детальними / Фото pinterest
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- На плані відзначаємо комунікації: стояки, висоту від "брудної підлоги", підводи води, опалення, вентиляційні отвори, підведення електричного кабелю та ін.
- Фіксуємо матеріал стін (цегла, бетон, газоблок) і вказуємо несучі стіни.
- Обов'язково робимо детальний фотозамір житла.
- Креслимо всі розміри, вказуємо всі дані і вираховуємо реальну площу, кривизну стін, вузькі місця та ін.
Як виглядає обмірний план – дивіться на фото 2: