Роблячи ремонт, важливо передбачити усі дрібниці, адже від них залежить комфорт під час подальшого проживання у квартирі.

Джерело: інстаграм design_dizart

Які нюанси слід врахувати при облаштуванні вітальні, розповіла дизайнерка інтер'єру з ніком design_dizart.

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Якщо ви робите ремонт самостійно – найкращим помічником буде ручка і листок! Малюйте все – переміщення по кімнаті, форму дивана, розстановку меблів і техніки, ширину проходів і т.д. Просто необхідно все розпланувати правильно, враховувати всі ваші звички і спосіб життя, – зазначила дизайнерка інтер'єру.

Вітальня + кухня

Відмінне рішення, але в його реалізації є нюанси. Наприклад, не можна зносити несучу стіну. Також, якщо на кухні газ – вона має бути закритого типу. Якщо вас бентежать запахи – допоможе хороша витяжка.

Розстановка меблів

Обов'язково починайте з центру, адже це – головна зона. Це може бути ТБ, камін, диван і ін. Тобто спочатку плануємо меблі для центру приміщення, а потім інші предмети.

Меблі у вітальні потрібно розставляти з центру​ / Фото ivd

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Вибір дивану

Меблі необхідно підбирати, виходячи з ваших планів і переваг. Це стосується як форми, так і механізму.

ТБ-зона

ТБ має розташовуватися на рівні очей. Для того щоб чітко знайти підходяще місце, сядьте на диван і визначте рівень. Пам'ятайте, що вікно не повинно знаходитися ззаду або навпроти ТБ. Також цю зону краще облаштувати в непрохідному місці, щоб перегляду ніхто не заважав.

ТБ-зона повинна розміщуватися у непрохідному місці / Фото ivd