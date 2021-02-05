Перед тем как начинать ремонт в квартире или доме, необходимо правильно сделать обмеры. От этого зависит результат работы.

Источник: инстаграм Татьяны Соловьевой

Как сделать обмеры объекта недвижимости самостоятельно, рассказала дизайнер интерьера Татьяна Соловьева.

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Качественный обмер – это залог успеха всего проекта. Без корректного обмера, вероятность того, что с самого начала пойдут корректировки и проект надо будет переделывать – 99,9%,

– отметила Соловьева.

Она пояснила, что обмер – это не просто длина сторон помещения. Однако его можно сделать и самостоятельно.

Как самостоятельно сделать обмеры жилья

Обмеряем все размеры по периметру , привязки окон, проемов от углов, толщины стен. Обязательно измеряйте не только отрезки, но и проверяйте общие замеры, чтобы не было ошибок.

, привязки окон, проемов от углов, толщины стен. Обязательно измеряйте не только отрезки, но и проверяйте общие замеры, чтобы не было ошибок. Необходимо проверить заваленность стен , наличие прямого угла в помещении. Для этого пробиваем минимум 2 диагонали помещения.

, наличие прямого угла в помещении. Для этого пробиваем минимум 2 диагонали помещения. Обмеряем все высоты: подоконники, окна, проемы, ниши, помещения. Помните, что каждое окно нужно измерять отдельно, так как размеры могут отличаться.

подоконники, окна, проемы, ниши, помещения. Помните, что каждое окно нужно измерять отдельно, так как размеры могут отличаться. Вымеряйте уровень пола за входной дверью.

Обмеры должны быть максимально детальными / Фото pinterest

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На плане отмечаем коммуникации : стояки, высоту от "грязного пола", подводы воды, отопления, вентиляционные отверстия, подвод электрического кабеля и пр.

: стояки, высоту от "грязного пола", подводы воды, отопления, вентиляционные отверстия, подвод электрического кабеля и пр. Фиксируем материал стен (кирпич, бетон, газоблок) и указываем несущие стены.

(кирпич, бетон, газоблок) и указываем несущие стены. Обязательно делаем подробный фотозамер жилья.

Вычерчиваем все размеры, указываем все данные и высчитываем реальную площадь, кривизну стен, узкие места и пр.

Как выглядит обмерный план – смотрите на фото 2: