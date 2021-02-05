Подготовка к ремонту квартиры: как самостоятельно сделать обмеры
Перед тем как начинать ремонт в квартире или доме, необходимо правильно сделать обмеры. От этого зависит результат работы.
Источник: инстаграм Татьяны Соловьевой
Как сделать обмеры объекта недвижимости самостоятельно, рассказала дизайнер интерьера Татьяна Соловьева.
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Качественный обмер – это залог успеха всего проекта. Без корректного обмера, вероятность того, что с самого начала пойдут корректировки и проект надо будет переделывать – 99,9%,
– отметила Соловьева.
Она пояснила, что обмер – это не просто длина сторон помещения. Однако его можно сделать и самостоятельно.
Как самостоятельно сделать обмеры жилья
- Обмеряем все размеры по периметру, привязки окон, проемов от углов, толщины стен. Обязательно измеряйте не только отрезки, но и проверяйте общие замеры, чтобы не было ошибок.
- Необходимо проверить заваленность стен, наличие прямого угла в помещении. Для этого пробиваем минимум 2 диагонали помещения.
- Обмеряем все высоты: подоконники, окна, проемы, ниши, помещения. Помните, что каждое окно нужно измерять отдельно, так как размеры могут отличаться.
- Вымеряйте уровень пола за входной дверью.
Обмеры должны быть максимально детальными / Фото pinterest
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- На плане отмечаем коммуникации: стояки, высоту от "грязного пола", подводы воды, отопления, вентиляционные отверстия, подвод электрического кабеля и пр.
- Фиксируем материал стен (кирпич, бетон, газоблок) и указываем несущие стены.
- Обязательно делаем подробный фотозамер жилья.
- Вычерчиваем все размеры, указываем все данные и высчитываем реальную площадь, кривизну стен, узкие места и пр.
Как выглядит обмерный план – смотрите на фото 2:
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