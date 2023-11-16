Який матеріал найкраще підходить для підлоги на кухні: ось відповідь

Коли справа стосується вибору кухонної підлоги, обов'язково слід звертати увагу на якісний матеріал. Проте якість це не єдине, що слід враховувати. Важливо, аби підлога була довговічною та легкою в догляді.

Отже, яка підлога на кухні найменше потребує обслуговування? Якщо ви не хочете витрачати весь свій час на прибирання, експерти підібрали найкращий варіант.

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Обирайте для кухні плитку

Плитка є одним із найміцніших і невибагливих у догляді матеріалів для такого приміщення з інтенсивним рухом людей. Цього року дуже популярною стала, зокрема, енкаустична плитка

"Енкаустична плитка для підлоги – це чудовий спосіб оживити кімнату та підкреслити колір і візерунок у просторі. Ця плитка має гарний зовнішній вигляд і є абсолютно довговічною, що робить її ідеальною для місць з інтенсивним рухом людей, таких як коридори чи кухні. Вона справді витримує випробовування часом", – кажуть фахівці.



Підлога з плитки – це не лише практично, а й стильно / Фото Sarah Winchester

Пам'ятайте про колір і малюнок плитки, адже вона може впливати на розмір простору. Плитка світлого природного кольору візуально збільшує простір, тож підійде для підлоги на маленьких кухнях. Плитка з густим візерунком у яскравих кольорах може зробити кімнату більш замкнутою – це варіант для великих приміщень.

Також дизайнери радять використовувати керамічну чи порцелянову плитку. У тому чи іншому випадку під ногами ви будете відчувати холод, проте ці варіанти довговічні й легко очищуються. І керамічна, і порцелянова плитка доступні в різноманітних формах, стилях і кольорах, що робить їх ідеальними для кухонь в будь-якому стилі.