Итак, какой пол на кухне меньше нуждается в обслуживании? Если вы не хотите тратить все свое время на уборку, эксперты подобрали наилучший вариант.

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Выбирайте для кухни плитку

Плитка является одним из самых крепких и неприхотливых в уходе материалов для такого помещения с интенсивным движением людей. В этом году очень популярной стала, в частности, энкаустическая плитка.

"Энкаустическая напольная плитка – это прекрасный способ оживить комнату и подчеркнуть цвет и узор в пространстве. Эта плитка имеет хороший внешний вид и является абсолютно долговечной, что делает ее идеальной для мест с интенсивным движением людей, таких как коридоры или кухни. Она действительно выдерживает испытание временем", – говорят специалисты.



Пол из плитки – это не только практично, но и стильно. Фото Sarah Winchester

Помните о цвете и рисунке плитки, ведь она может влиять на размер пространства. Плитка светлого природного цвета визуально увеличивает пространство и подойдет для пола на маленьких кухнях. Плитка с густым узором в ярких цветах может сделать комнату замкнутой – это вариант для больших помещений.

Также дизайнеры советуют использовать керамическую или фарфоровую плитку. В том или ином случае под ногами вы будете ощущать холод, однако эти варианты долговечны и легко очищаются. И керамическая, и фарфоровая плитка доступны в разнообразных формах, стилях и цветах, что делает их идеальными для кухонь в любом стиле.