Выбирая кухню, стоит присмотреться к гарнитуру, который заслужил популярность и внимание дизайнеров.

Что такое подвесная (парящая) кухня, и в чем ее особенность, рассказывает Недвижимость 24.

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Подвесная кухня Гарнитур, в котором не только верхний, но и нижний ярус состоит из подвесных шкафчиков.

Преимущества подвесной кухни

лаконичность и простота;

оригинальность;

улучшенная циркуляция воздуха благодаря отсутствию нижнему цоколю;

дополнительное пространство;

легкость уборки;

удобство (в отличие от обычной кухни, невозможно удариться ногами).

Парящая кухня имеет как плюсы, так и минусы / Фото roomble

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Недостатки подвесной кухни

высокая стоимость (связано с дорогим креплением);

нагрузка на стену, к которой крепится нижний ярус;

необходимость грамотно отрегулировать фурнитуру;

неудобство в размещении кухонной техники.

Для подвесной кухни понадобится качественное крепление / Фото remontkit

Подвесная кухня в интерьере

Заказывая подвесную кухню, обратите внимание на фасады и фурнитуру. Чтобы ганитур был легче, лицевую часть изготавливают из более тонких листов. Цветовая гамма значения не имеет, главное, чтобы мебель соответствовала стилистике помещения. Как и в обычном варианте, подвесную кухню можно сделать как с ручками, так и без них – это зависит от ваших предпочтений.

Цвет кухни зависит от интерьера помещения и ваших предпочтений / Фото remontkit