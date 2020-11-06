Парящая кухня без ножек: что это такое и как выглядит
Выбирая кухню, стоит присмотреться к гарнитуру, который заслужил популярность и внимание дизайнеров.
Что такое подвесная (парящая) кухня, и в чем ее особенность, рассказывает Недвижимость 24.
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Подвесная кухняГарнитур, в котором не только верхний, но и нижний ярус состоит из подвесных шкафчиков.
Преимущества подвесной кухни
- лаконичность и простота;
- оригинальность;
- улучшенная циркуляция воздуха благодаря отсутствию нижнему цоколю;
- дополнительное пространство;
- легкость уборки;
- удобство (в отличие от обычной кухни, невозможно удариться ногами).
Парящая кухня имеет как плюсы, так и минусы / Фото roomble
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Недостатки подвесной кухни
- высокая стоимость (связано с дорогим креплением);
- нагрузка на стену, к которой крепится нижний ярус;
- необходимость грамотно отрегулировать фурнитуру;
- неудобство в размещении кухонной техники.
Для подвесной кухни понадобится качественное крепление / Фото remontkit
Подвесная кухня в интерьере
Заказывая подвесную кухню, обратите внимание на фасады и фурнитуру. Чтобы ганитур был легче, лицевую часть изготавливают из более тонких листов. Цветовая гамма значения не имеет, главное, чтобы мебель соответствовала стилистике помещения. Как и в обычном варианте, подвесную кухню можно сделать как с ручками, так и без них – это зависит от ваших предпочтений.
Цвет кухни зависит от интерьера помещения и ваших предпочтений / Фото remontkit
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