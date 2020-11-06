Роблячи ремонт на кухні, необхідно передбачити всі нюанси. Один з найважливіших – освітлення.

Які помилки найчастіше зустрічаються у проєктуванні світла на кухні, розповідає Нерухомість 24.

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Джерела світла

У будь-якій кухні потрібне додаткове освітлення. Краще продумати багато джерел відразу, щоб потім не шкодувати до наступного ремонту, як це часто буває.

Щоб кухня вийшла ідеальною, продумайте підсвічування:

стільниці (це зручно під час приготування їжі);

плити (якщо на витяжці немає підсвічування, варто зробити окреме у цій зоні);

полиць (особливо, якщо є відкриті стелажі);

обідньої зони.

Правильне освітлення може кардинально змінити вигляд кухні / Фото svetosmotr

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Температура освітлення

Вибираючи лампочки на кухню, слід віддати перевагу теплому світлу, а не холодному, як багато хто робить. Справа у тому, що останній має синій відтінок і зробить приміщення схожим на операційну. Це доставить дискомфорт членам сім'ї.

Також вибір лампочок залежить від стилю і колірної гами кухні. Для класичного стилю підійде тепле освітлення, а, наприклад, для лофту, візьміть нейтральне світло. Це дозволить уникнути жовтизни, але при цьому кімната буде природною і світлою.

Зверніть увагу на відтінки світла / Фото design-homes

Світло і прибирання

Додаткові джерела освітлення на кухні повинні бути грамотно розміщені. Над обідньою зоною добре виглядають споти, над робочою поверхнею гарнітура – вбудоване підсвічування. Однак багато хто все ж вважають за краще вішати традиційну люстру на кухні. Безумовно, це виглядає красиво, але і тут є нюанс. Вона повинна бути правильно розміщена. Якщо розкішна кришталева люстра виявиться поблизу плити, всі бризки і жир під час приготування їжі будуть осідати на її поверхні. Крім того, при такому розташуванні вам буде незручно її мити.

Продумайте розміщення всіх джерел світла​ / Фото remstroiblog