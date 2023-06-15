Три способи уникнути пилу в спальні

Запилена спальня може заважати вам спати, викликати проблеми з диханням і загалом псувати вигляд кімнати. Що треба робити, окрім прибирання, аби уникнути пилу – розповідаємо в матеріалі.

Професійні прибиральники пояснюють, як можна запобігти появі пилу в спальні за допомогою кількох розумних порад. Усе дуже просто, та люди звикли ігнорувати наступні речі.

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Використовуйте очищувачі повітря

Очевидний спосіб уникнути пилу в спальні – використовувати найкращий очищувач повітря, який ви можете собі дозволити. Вони не лише очищують пил, але й забруднювачі повітря, та алергени, які можуть спричинити респіраторні захворювання або заважати вашому сну,

Якщо у вас немає очищувача повітря або ви не хочете його купувати, тоді найкращим варіантом стануть рослини для очищення повітря.

"Рослини є природними повітряними фільтрами, які можуть поглинати частинки пилу та створювати чистіший простір. Просто майте на увазі, що це не так швидко чи ефективно, як очищувач повітря, який безпосередньо призначений для цього", – каже експерт із прибирання Наталі Вієйра.

Витирайте ганчіркою з мікрофібри

Коли намагаєтеся позбутися пилу, матеріали, які ви використовуєте, мають величезне значення. Багато експертів рекомендують обирати для цього тканину з мікрофібри. Нею ви будете справді очищувати пил, а не розкидати його навколо.

Є спеціальні ганчірки, які краще вбирають пил. Вони притягують та утримують частинки пилу між синтетичними волокнами шляхом створення статичного заряду.

Регулярно періть постіль

Розуміння того, як прати постільну білизну та як часто це потрібно робити, є життєво важливим, якщо ви хочете уникнути пилу. Часто постіль є одною з найбрудніших і найзапиленіших речей у спальні.

Намагайтеся не махати простирадлами, коли застеляєте ліжко вранці, оскільки це може підняти пил у повітря та поширити пил по кімнаті, перш ніж ви встигнете її прибрати.