Програма поширюється на певні типи житла, певну площу і певний термін введення в експлуатацію. Винятків немає ні для пільгових категорій, ні для решти учасників програми.

Зверніть увагу Як знешумити стіни у квартирі: професійні поради від девелопера

Яке житло підпадає під єОселю

За іпотекою під 3% на вторинці можна придбати житло в будинку, який збудували до 10 років тому, а під 7% – до 3 років тому.

На первинному ринку придбати житло можна тільки в забудовника, який акредитований банком-партнером програми. Списки таких забудовників публікують самі банки.

Спочатку українці мали право купувати в іпотеку лише квартири, але з 2024 року така можливість з'явилася і для будинків. Учасники програми можуть обрати приватні будинки площею 62,5 квадрата на особу та 21 квадрат на кожного наступного члена сім'ї.

Хто може скористатися пільговою іпотекою

Іпотека під 3% річних доступна для:

військовослужбовців за контрактом та їхніх членів сімей;

медичних працівників державної та комунальної форм власності;

педагогічних працівників закладів освіти державної та комунальної форм власності;

науковців закладів освіти й наукових установ державної або комунальної форм власності.

Іпотека під 7% річних доступна для:

ветеранів війни та членів їхніх сімей;

учасників бойових дій;

людей з інвалідністю внаслідок війни;

сімей загиблих ветеранів війни та захисників;

українців, які не мають нерухомості або у власності яких менш як 52,5 квадрата на одну людину та додатково 21 квадрат на кожного члена родини.

Учасники програми єОселя повинні бути повнолітніми й не старшими за 70 років на час завершення договору іпотеки.