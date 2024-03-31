Программа распространяется на определенные типы жилья, определенную площадь и определенный срок ввода в эксплуатацию. Исключений нет ни для льготных категорий, ни для остальных участников программы.

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Какое жилье подпадает под "єОселю"

По ипотеке под 3% на вторичке можно приобрести жилье в доме, который построили до 10 лет назад, а под 7% – до 3 лет назад.

На первичном рынке приобрести жилье можно только у застройщика, который аккредитован банком-партнером программы. Списки таких застройщиков публикуют сами банки.

Сначала украинцы имели право покупать в ипотеку только квартиры, но с 2024 года такая возможность появилась и для домов. Участники программы могут выбрать частные дома площадью 62,5 квадрата на человека и 21 квадрат на каждого следующего члена семьи.

Кто может воспользоваться льготной ипотекой

Ипотека под 3% годовых доступна для:

военнослужащих по контракту и их членов семей;

медицинских работников государственной и коммунальной форм собственности;

педагогических работников учебных заведений государственной и коммунальной форм собственности;

ученых учебных заведений и научных учреждений государственной или коммунальной форм собственности.

Ипотека под 7% годовых доступна для:

ветеранов войны и членов их семей;

участников боевых действий;

людей с инвалидностью вследствие войны;

семей погибших ветеранов войны и защитников;

украинцев, которые не имеют недвижимости или в собственности которых менее 52,5 квадрата на одного человека и дополнительно 21 квадрат на каждого члена семьи.

Участники программы "єОселя" должны быть совершеннолетними и не старше 70 лет на момент завершения договора ипотеки.