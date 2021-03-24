Для того чтобы кухня была максимально функциональной и удобной, необходимо правильно спланировать гарнитур. Кухонная мебель бывает нескольких видов.

Какой формы бывают гарнитуры и какой подойдет для своей кухни, рассказала дизайнер интерьера Анна Пашковская.

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Разберем основные принципы создания кухни. Для начала посмотрите на план имеющегося в вашем распоряжении помещения – прикиньте, какой вариант более гармонично впишется в пространство,

– отметила Пашковская.

Виды кухонь

Линейная – один из самых популярных вариантов расположения мебели на кухне.

Линейная кухня – отличное решение для небольших помещений / Фото pinterest

Параллельная – планировка, когда два ряда мебели находятся напротив друг друга. Функциональные зоны размещают по обе стороны от прохода. Важно: расстояние между мебелью должно быть не менее 1,2 метра для удобного пользования нижним уровнем шкафов.

Параллельная кухня – удобно и функционально / Фото design-homes

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П-образная кухня чаще всего используется в квартирах более 100 квадратных метров.

Минус: образование двух внутренних углов. Хотя, учитывая разнообразие технических решений для оптимизации угловых элементов, это не существенно,

– рассказала дизайнер интерьера.

П-образная кухня подойдет для больших помещений / Фото roomester

G-образная . Встречается чаще всего в очень просторных апартаментах. По сути это незамкнутый четырехугольник.

. Встречается чаще всего в очень просторных апартаментах. По сути это незамкнутый четырехугольник. Г-образная (угловая) – самая распространенная планировка. Этот вариант подходит для большинства помещений, поэтому пользуется большой популярностью среди владельцев жилья. Г-образная кухня позволяет разместить все необходимое рядом и при этом не "съедает" лишнее пространство.

Г-образная кухня – один из самых популярных вариантов / Фото trizio

Подумайте, какой тип кухни подойдет именно вам. И не забывайте, что планировка кухни зависит от возможностей именно вашего пространства,

– резюмировала Анна Пашковская.