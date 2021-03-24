Планування кухні: який гарнітур вибрати і як його розмістити

Джерело:Інстаграм Анни Пашковської
Для того щоб кухня була максимально функціональною і зручною, необхідно правильно спланувати гарнітур. Кухонні меблі бувають кількох видів.
Якої форми бувають гарнітури і який підійде для своєї кухні, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Пашковська.
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Розберемо основні принципи створення кухні. Для початку подивіться на план наявного у вашому розпорядженні приміщення – прикиньте, який варіант більш гармонійно впишеться в простір,
– зазначила Пашковська.
Лінійна кухня – відмінне рішення для невеликих приміщень / Фото pinterest
Паралельна кухня – зручно і функціонально / Фото design-homes
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Мінус: утворення двох внутрішніх кутів. Хоча, з огляду на різноманітність технічних рішень для оптимізації кутових елементів, це не суттєво,
– розповіла дизайнерка інтер'єру.
П-подібна кухня підійде для великих приміщень / Фото roomester
Г-подібна кухня – один з найпопулярніших варіантів / Фото trizio
Подумайте, який тип кухні підійде саме вам. І не забувайте, що планування кухні залежить від можливостей саме вашого простору,
– резюмувала Анна Пашковська.