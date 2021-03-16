Вибираючи нове житло, потенційний покупець повинен вивчити не тільки документи на нерухомість, але і планування квартири.

Що слід врахувати перед тим, як зробити довгоочікувану покупку, розповіли дизайнери інтер'єру з happyroom.od.ua.

Читайте також Основні помилки у маленьких квартирах: ТОП-5 від дизайнерки інтер'єру

На що звертати увагу перед покупкою

1. Кількість вікон повинна відповідати кількості приміщень у квартирі.

2. Розташування і площа кухні.

Швидше за все, якщо кухня розташована далеко від входу, ми отримаємо коридор величезної площі, а цю квадратуру можна було б задіяти більш раціонально,

– пояснили фахівці.

3. Довгий вузький коридор – це нефункціонально і незручно. За можливості, слід уникати таких нюансів у плануванні.

4. Форма приміщень. Рекомендується вибирати житло без вузьких і довгих кімнат. Також не варто брати напівкруглі, трикутні, п'ятикутні та інші подібні простори.

При покупці квартири потрібно враховувати нюанси планування​ / Фото pinterest

Цікаво Які сюрпризи приховує вторинне житло: 4 нюанси, про які потрібно знати

5. Кількість санвузлів, їх метраж. Дизайнери інтер'єру рекомендують звернути увагу на кількість санвузлів у квартирі (особливо, якщо сім'я складається з кількох людей). Також важливою є їхня площа.

Санвузли можна збільшити за рахунок нежитлових приміщень: коридорів, комор, гардеробних. Звертайте увагу, чи поміститься у вас все, що ви хочете розмістити, і чи є можливість збільшити при необхідності,

– пояснили вони.

6. Комори або гардеробні. Бажано, щоб ці приміщення знаходилися поблизу санвузлів і спальні. Це дозволить облаштувати пральню і гардеробну.

7. Несучі конструкції. Будь-які стіни, колони, балки є обмеженнями для майбутнього планування. Якщо у квартирі багато несучих стін – про перепланування можна забути.

8. Газ. При покупці квартири враховуйте, що якщо у вас буде кухня з газом, пам'ятайте, її не можна нікуди переносити або зміщувати.