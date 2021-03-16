Выбирая новое жилье, потенциальный покупатель должен изучить не только документы на недвижимость, но и планировку квартиры.

Что следует учесть перед тем, как совершить долгожданную покупку, рассказали дизайнеры интерьера из happyroom.od.ua.

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На что обращать внимание перед покупкой

1. Количество окон должно соответствовать количеству помещений в квартире.

2. Расположение и площадь кухни.

Скорее всего, если кухня расположена далеко от входа, мы получим коридор огромной площади, а эту квадратуру можно было бы задействовать более рационально,

– пояснили специалисты.

3. Длинный узкий коридор – это нефункционально и неудобно. По возможности, следует избегать таких нюансов в планировке.

4. Форма помещений. Рекомендуется выбирать жилье без узких и длинных комнат. Также не стоит брать полукруглые, треугольные, пятиугольные и другие подобные пространства.

При покупке квартиры нужно учитывать нюансы планировки / Фото pinterest

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5. Количество санузлов, их метраж. Дизайнеры интерьера рекомендуют обратить внимание на количество санузлов в квартире (особенно, если семья состоит из нескольких человек). Также важна их площадь.

Санузлы можно увеличить за счет нежилых помещений: коридоров, кладовок, гардеробных. Обращайте внимание, поместится ли у вас все, что вы хотите разместить, и есть ли возможность увеличить при необходимости,

– пояснили они.

6. Кладовые или гардеробные. Желательно, чтобы эти помещения находились вблизи санузлов и спальни. Это позволит обустроить постирочную и гардеробную.

7. Несущие конструкции. Любые стены, колонны, балки являются ограничениями для будущей планировки. Если в квартире много несущих стен – о перепланировке можно забыть.

8. Газ. При покупке квартиры учитывайте, что если у вас будет кухня с газом, помните, ее нельзя никуда переносить или смещать.